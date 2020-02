"Kasumović nije sam u borbi protiv sabotaža"

​ZENICA - Skup podrške gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću održan je daans ispred Gradske uprave u Zenici.

Uprkos kiši okupilo se blizu 3.000 građana, a Kasumović se u svom govoru dotakao i neistomišljenika, na što su prisutni s oduševljenjem klicali.

Mirni skup podrške Kasumoviću, prema riječima organizatora Venada Brkića, održan je kako bi mu poručili da nije sam u borbi protiv većine u Gradskom vijeću i protiv svih sabotaža koje se stavljanju pred njega.

Prisutnima se, osim Brkića, obratio i odbornik SDPa Almir Babajić, koji je kazao da on nije došao zbog skupa podrške Kasumoviću već zbog građana Zenice.

"Prvi put se dešava da Porezna uprava od jednog grada naplati, a desit će se u ponedjeljak možda, 4,7 miliona KM da bi pokrila dugovanja firme koja su nastala u prošlom periodu za vrijeme prošle vlasti i uzme novac od nas, naše djece, roditelja i komšija", kazao je Babajić.

Dok je masa uzvikivala "Fudo, Fudo" za mikrofonom se pojavio i Kasumović.

"Koalicija, kako je zovu u zadnje vrijeme, sekundardnih sirovina, blokira ovaj grad. Pozivam SDA da se vrati u demokratske okvire, ponudi kandidata za gradonačelnika. To mora biti Miralem Galijašević ili Nezir Pivić, to su dvojica ljudi koji su predsjednici KO i GO SDA, kunu se da su najveća partija u Bošnjaka, budite hrabri i kandidujte se, Fuad Kasumović se već kandidovao", kazao je gradonačelnik.

Inače, Gradsko vijeće Zenice u petak nije imalo kvorum za početak hitne sjednice, kojoj se odazvalo samo 14 od 31 odbornika, tako da nije usvojena odluka o privremenom finansiranju.