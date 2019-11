Katanac na stotine radnji, kazne teške 1,85 miliona KM

BANJALUKA - Inspektori Poreske uprave RS su u proteklih deset mjeseci u okviru kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa privremeno zatvorili stotine radnji, poput trgovina i kafića.

Imali su u tom periodu 3.111 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, te su u 1.458 slučajeva utvrdili nepravilnosti za koje su potom izdati prekršajni nalozi na ukupan iznos kazne od 1.849.900 KM.

"Inspektori Poreske uprave RS su u okviru ovih kontrola za 363 poreska obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanjima od 15 i 30 dana. Naime, za prvih deset mjeseci 2019. godine izrečeno je 358 mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana i pet mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana", precizirao je za "Nezavisne" Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS.

Kako je dodao, u sklopu kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa inspektori Poreske uprave RS su u tom periodu otkrili i 27 neprijavljenih radnika.

"Najviše nepravilnosti u kontrolama evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa utvrđeno je na teritoriji Područnog centra (PC) Banjaluka, koji je i najveći područni centar, dok potom slijede PC Prijedor i PC Doboj sa najviše utvrđenih nepravilnosti", naveo je Maričić.

Poređenje sa istim periodom prošle godine pokazuje da je u 2019. godini ukupan iznos kazni bio dosta veći, ali je privremeno zatvoreno manje objekata nego lani.

"Inspektori Poreske uprave Republike Srpske su u prvih 10 mjeseci 2018. imali ukupno 2.994 kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, te su u 1.284 slučaja utvrdili nepravilnosti za koje su potom izdati prekršajni nalozi na ukupan iznos kazne od 950.750 KM", navode iz Poreske uprave RS.

Za deset mjeseci prošle godine za 427 poreskih obveznika izrečena je privremena zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana, a otkriveno je i 12 neprijavljenih radnika.

"Poredeći periode, evidentno je da je u 2019. godini manji broj izrečenih mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti, a povećan iznos izrečenih novčanih kazni u odnosu na isti period 2018. godine, na šta su uticale izmjene Zakona o fiskalnim kasama u 2019. godini kojima su povećane novčane kazne", naveo je Maričić za "Nezavisne".

Sa druge strane, i poslodavci ističu da je sve više onih koji posluju potpuno legalno.

"U proteklim godinama mnogo toga se 'iščistilo' i sve više je preduzeća koji posluju po zakonu. Normalno je da se izdaje fiskalni račun i svi oni koji nisu spremni da ga izdaju mislim da ne zaslužuju ni da rade", naveo je za "Nezavisne" Janko Petrović, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Kazne do 16.000 KM, ali mogu biti i duplo veće

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, koje su na snagu stupile 17. jula ove godine, propisano je da su zbog neizdavanja fiskalnih računa kazne za preduzetnike u rasponu od 4.000 do 8.000 KM, za pravna lica od 8.000 do 16.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 4.000 KM.

Ukoliko taj poreski obveznik u roku od 72 sata poreskom inspektoru dostavi dokaz o uplati izrečene novčane kazne, neće mu biti izrečena i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana.

U slučaju da poreski obveznik u roku od godinu dana od dana izvršenja prekršaja ponovi isti prekršaj, propisana je dvostruko veća novčana kazna.