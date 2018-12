Katolički vjernici proslavljaju Božić

BANJALUKA - Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po Gregorijanskom kalendaru danas slave Božić, praznik rođenja Isusa Hrista.

U hrišćanstvu se vjeruje da je Hristovo rođenje donjelo svjetlost istine ljudskom rodu i da je tim događajem ispunjeno starozavjetno proročanstvo o rođenju Spasitelja.

Jaslama, u kojima je simbolično predstavljena scena rođenja sa Bogomladencem, Marijom i Josifom, klanjaju se na Božić vjernici u katoličkim crkvama i drugim crkvama zapadnog obreda.

U PONOĆ SLUŽENE MISE ŠIROM BiH

U katoličkim crkvama širom BiH u ponoć su služene mise povodom jednog od najradosnijih praznika Božića.

U Sarajevskoj katedrali Srca Isusova misu je predvodio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić koji je u obraćanju vjernicima poželio da Božije svjetlo zasija u srcima ljudi, porodicama i u svijetu.

"Ova je noć posebna, posebna jer u njoj se nešto posebno i dogodilo, upravo to što slavimo. Pođimo u mislima, upravo ono što smo u Evanđelju čuli", kazao je kardinal Puljić.

Evanđelista je skromno zabilježio, da za Mariju i Josipa nije bilo mjesta u svratištu, kazao je Puljić.

"Zamislite sebe da tražite sklonište i da vam na vratima kažu da za vas nema mjesta. Kod Marije i Josipa ne vidimo nikakvu reakciju, mi možemo u sebi razmšljati u to doba. Međutim nažalost ni danas nema za Isusa mjesta. I danas mnoge majke koje nose dijete pod svojim srcem, poslodavac otpušta. Jer nema mejsta za onu koju treba roditi ili još gore prije go li se zaposli stavljaja joj uvjet, ako ćeš roditi nema mjesta za posao. To su činjenice, a ovamo plačemo nemamo radnika", rekao je Puljić i dodao:

"Pitam se gdje je čovječanstvo izgubilo kriterije. Mi Isusa izgonimo iz svoje sredine, tako će kroz povijest biti. I ako se tako busamo u prsa, kako je kultura i tehnika napredovala, ali je čovjeka izgubila. Ovih dana slušamo o problemima migranta, stvorili su uvjete da ljudi moraju bježati. Bog mi je dao da sam pratio razna ta događanja, kako su se prvo nauružavali Talibani da istjeraju Ruse iz Afganistana, sad odjedanput treba te Talibane istjerati. Negdje je čovječanstvo izgubilo kriterije, jer više ne vrednuje čovjeka, nego interes i profit i u toj globalizaciji čovjek se izgubio. Izgubili smo taj plemeniti osjećaj da čovjek ima pravo i dostojanstvo. Pa Isus se rodio da bi vratio dostojanstvo čovjeku, a sada ga gubi globalizacijom interesa. Mi smo mislili da je diktatura proleterijata prošlost, ali vidimo ko god dođe na vlast provodi svoju dikataturu", kazao je Puljić.