Kazne za pijane vozače skaču na 3.000 KM

BANJALUKA – Prednacrt Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH (ZOBS) predviđa višestruko oštrije i veće novčane kazne za vozače pod uticajem alkohola.

Vozačima ili instruktorima vožnje sa više od 1,5 promila alkohola u krvi do sada je prijetila kazna od 400 do 1.000 KM i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od dva do šest mjeseci.

Novim ZOBS-om, vozači ili instruktori vožnje sa više od 1,5 promila alkohola u krvi biće kažnjeni kaznom od 2.000 do 3.000 KM i oduzimanje vozačke dozvole na period od najmanje šest mjeseci.

Istom kaznom biće kažnjeni i vozač koji budu upravljali vozilom prije sticanja prava na upravljanje vozilom, kao i oni koji se u naselju budu kretali brzinom koja je za više od 50 kilometara na sat veća od dozvoljene, piše Capital.

Ukoliko izazove saobraćajnu nesreću pod uticajem alkohola, vožnjom bez stečene vozačke dozvole ili navedenom prekomjernom brzinom, kaže dalje zakon, vozač ili instruktor vožnje kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000 KM, a uz kaznu će mu se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od devet mjeseci.

Pored toga, novi ZOBS reguliše i do sada zakonski potpuno neregulisano pitanje električnih prevoznih sredstava ili trotineta.

Najinteresantnija stavka kaže da „vozač, odnosno vlasnik vozila ne smije ostaviti lično električno prevozno sredstvo bez nadzora na saobraćajnim površinama za kretanje vozila i pješaka, osim na za to posebno uređenim i označenim mjestima“.

To praktično znači da Banjalučani nakon usvajanja novog ZOBS-a iznajmljene električne trotinete više neće moći da ostave tamo gdje su se zatekli kada je isteklo vrijeme na koje su ga iznajmili, kao što je do sada bila praksa.

U dosadašnjem zakona kazna od 400 do 1.000 KM prijetila je „vozaču koji na sjedištu suvozača prevozi dijete mlađe od 12 godina“. Sada će istom kaznom biti kažnjen i „vozač koji za vrijeme upravljanja vozilom drži dijete u krilu ili naručju“.

Praktično, tate više neće moći nekažnjeno da stave svoje mališane u krilo i da im "daju da malo voze", jer im za to prijeti novčana kazna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.