Kesić: Usvojili smo smjernice za prevenciju seksualnog uznemiravanja

BANJALUKA - Univerzitet u Banjaluci preduzima sve aktivnosti da u sistem rada integriše rodnu ravnopravnost i da drugim ustanovama bude primjer borbe protiv diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, izjavio je Srni prorektor za ljudske i materijalne resurse na ovom univerzitetu Dalibor Kesić.

Kesić je naveo da je situacija na Univerzitetu u ovoj oblasti zadovoljavajuća, jer je ova visokoškolska ustanova odavno aktivna na prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, te svih vrsta diskriminacije.

"Univerzitet u Banjaluci je posvetio veliku pažnju razvijanju i uspostavljanju što većeg stepena rodne ravnopravnosti, kako za zaposlene, tako i za studente. Inicijativa nije nova, jer smo prije dvije godine usvojili smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja", rekao je Kesić.

On je istakao i da je Univerzitet u Banjaluci učesnik u projektu "Unigem" pod pokroviteljstvom Ambasade Velike Britanije, a u okviru kojeg je uspostavljen Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost na ovom univerzitetu, koji trenutno ima preventivni karakter.

"Odbor se sastoji od šest članova koji su iz reda osoba koje su aktivne u problematici rodne ravnopravnosti, a cilj uspostavljanja Savjetodavnog odbora je da se razmatraju sva pitanja u vezi sa povećanjem rodne ravnopravnosti na Univerzitetu", rekao je Kesić.

On je napomenuo da je cilj rada Odbora da razmatra eventualne probleme, te organizuje predavanja i radionice, ali i da aktivira i studente, kako bi i oni dali svoj doprinos da ovo tijelo bude funkcionalno i operativno.

"Informisanost zaposlenih i studenata na Univerzitetu o rodnoj ravnopravnosti uvijek može biti bolja, te nam je cilj da u narednom periodu posebno radimo i u tom pravcu", rekao je Kesić.

On je navao da su prošlog mjeseca održane tri radionice o toj temi, te da su dijeljeni promotivni materijale sa ciljem podizanja svijesti o značaju rodne ravnopravnosti.

"Nema mnogo prijavljenih problema, ali to može značiti jednu od sljedeće dvije stvari, a to je da je situacija dobra, što se i nadamo da jeste, ali može značiti i da postoje problemi koji se ne prijavljuju, što, takođe, nije nemoguće, s obzirom na to da Univerzitet ima veliki broj zaposlenih i studenata", rekao je Kesić.

On kaže da se više pažnje treba posvetiti otkrivanju tih eventualnih problema koji se ne prijavljuju, kao i evidentiranju realne situacije na Univerzitetu u Banjaluci kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti.