Kešom plaća manje od trećine građana

SARAJEVO - U skoro svakom novčaniku naših građana nalazi se po jedna debitna kartica, rezultati su najnovijeg MasterIndex Bosna i Hercegovina istraživanja koje je danas objavila kompanija Mastercard.

Pored 87% ispitanika koji imaju debitnu karticu, 17% ispitanika posjeduje kreditnu karticu, dok 8% njih ima obje vrste platnih kartica.

Da se kartice redovno i koriste govore podaci da je petina kartica u upotrebi svakog dana, a još 41% njih se koristi par puta sedmično. Debitne kartice kao jednostavna, brza i sigurnija alternativa gotovini najviše se koriste za kupovinu hrane i kućnih potrepština (66%), odjeće i obuće (47%) i goriva (37%), dok kreditne kartice kao praktičan način za pristup dodatnim sredstvima kada je korisniku to potrebno se najčešće koriste prilikom kupovine odjeće i obuće (57%), te namještaja i kućnih aparata (50%). Zanimljivo je i da su platne kartice sve češći izbor prilikom različitih kupovina, plaćanja i rezervacija na internetu, što je izjavilo 27% korisnika debitnih i čak 61% korisnika kreditnih kartica.

Rezultati MasterIndex istraživanja pokazali su da građani kao najveću prednost kartičnih plaćanja vide mogućnost da svojim sredstvima pristupe bilo kada i bilo gdj, kao i jednostavnost plaćanja, dok se 15% korisnika odlučuje za konkretnu platnu karticu ukoliko im ona nudi i dodatne pogodnosti poput popusta ili putnog osiguranja. Imajući u vidu da se 73% ispitanika odlučuje za standardna i beskontaktna kartična plaćanja za iznose preko 60 BAM, nema sumnje da je razvoj bezgotovinskog društva u Bosni i Hercegovini na pravom putu i da ćemo se u narednom periodu još snažnije oslanjati na savremene platne tehnologije kao način da svim učesnicima u platnom procesu obezbijedimo sigurno i besprjekorno korisničko iskustvo, izjavila je Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.

MasterIndex BiH istraživanje pokazalo je i koje su to inicijative koje bi podstakle korisnike da češće koriste kartice i to su prije svega popusti kod trgovaca (56%), povrat novca (41%), kao i omogućavanje usluge podizanja gotovine prilikom plaćanja karticama (38%). Kada je riječ o ovoj usluzi koja je regionalno predstavljena 2019. godine u Srbiji, 36% ispitanika bi željelo da je koristi i da prilikom plaćanja platnom karticom na POS terminalu, sa svog računa podigne i gotovinu u iznosu do 50 BAM, ukoliko im je to potrebno.

Na kraju, javne ustanove i komunalne kompanije su istaknute kao lokacije na kojima bi korisnici voljeli imati opciju za plaćanje karticama (29%), a među najčešćim odgovorima našle su se i male lokalne radnje (25%), tržnice (22%), javna parkirališta i garaže (21%), te kurirske službe (19%).

O MasterIndex istraživanju

MasterIndex Bosna i Hercegovina istraživanje je tradicionalno godišnje ispitivanje navika i potreba aktivnih korisnika platnih kartica u Bosna i Hercegovina. Istraživanje je ove godine sprovedeno po četvrti put i obavljeno je tokom septembra i oktobra na reprezentativnom uzorku građana iz cijele Bosne i Hercegovine starijih od 18 godina.

