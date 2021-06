Kilmetarske kolone na ulazu u Jablanicu, čeka se satima

Od ulaza u Jablanicu iz pravca Mostara stvorile su se kilometarske kolone zbog čega se na tom mjestu čeka satima.

"Kilometarske kolone od ulaza u Jablanicu iz pravca Mostara do tunela Crnaja. Čeka se satima", javila je reporterka televizije "N1".

Kako je istakla, iz Puteva Federacije Bosne i Hercegovine ranije su najavili da će radovi biti obustavljeni od 1. juna do 1. oktobra, ali za sada ništa od toga.

Kilometarske kolone od ulaza u Jablanicu iz pravca Mostara do tunela Crnaja. Čeka se satima. Iz Cesta FBIH ranije su najavili da ce radovi biti obustavljeni od 1.juna do 1.oktobra, no za sada ništa od toga. A tek je krenula sezona. @N1infoSA @tinajelindizdar pic.twitter.com/nmk8ClXklE