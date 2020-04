Kina donirala BiH respiratore i zaštitne maske

SARAJEVO - Ambasador Kine u BiH Đi Ping danas je u Sarajevu ministru civilnih poslova u Savjetu ministara Ankici Gudeljević uručio medicinsku opremu koju je Kina donirala BiH, a koja se sastoji od šest respiratora i više hiljada zaštitnih maski.

"Ovo je početak saradnje, prve količine koje dolaze. Biće još opreme, ali ne mogu precizirati o čemu je riječ. Od svih naših prijatelja tražimo pomoć, razgovaramo o tome", rekla je Gudeljevićeva novinarima.

Navodeći da je početkom aprila potpisan sporazum o saradnji BiH i Kine, ona je istakla da će donirana oprema dobro doći u borbi u BiH protiv epidemije virusa korona.

"Razgovarali smo i o razmjeni iskustava sa stručnjacima iz Kine putem video-konferencije", dodala je Gudeljevićeva.

Đi je precizirao da se potpisani memorandum o razumijevanju odnosi na saradnju u oblasti zdravstva i medicine.

"Danas je prvi kontingent medicinske opreme stigao u Sarajevo. Stiglo je šest prvih respiratora različitih modela i više hiljada maski", rekao je Đi.

Konstatujući da to nije velika količina, on je dodao da to pokazuje podršku Kine građanima BiH u borbi protiv epidemije.

"Kineski narod neće zaboraviti pomoć međunarodne zajednice kad nam je bilo najteže, učinićemo sve da pomognemo BiH", poručio je Đi.

Primopredaja pomoći izvršena je u dvorištu zgrade Ambasade Kine u BiH.