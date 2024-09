Kirije za stanove u Banjaluci otišle u nebesa

BANJALUKA - Nova akademska godina samo što nije počela, a s jeseni u univerzitetskim gradovima kao što je Banjaluka studenti traže svoj novi dom. Potražnje za stanovima u najvećem gradu Srpske ne manjka, iako su cijene najma za studentske novčanike izrazito velike.

Garsonjere ili jednosobni stanovi, i to najčešće u Boriku, na Adi ili u podnožju Starčevice su najtraženiji, a za njih studenti moraju izdvojiti od 400 KM pa naviše.

Prema riječima Dragana Milanovića, direktora Agencije "Remax" Banjaluka, stanova za iznajmljivanje u Banjaluci ima, jer je posljednjih godina u ovom gradu gradnja intenzivna, a u svakoj zgradi se mogu naći stanovi koji su kupljeni upravo kako bi se izdavali.

"Cijene najmova su rasle. Ovo je period kada ima najviše potražnje za najmom stanova jer počinje akademska godina. Iz iskustva znam da ako uzimaju sami stan - studenti biraju manje stanove, a ako ih uzima više - onda uzimaju veće stanove. Što se tiče cijena, nema ispod 400 KM", ističe Milanović i dodaje da garsonjera košta i 450 KM, a cijene obično ne uključuju režije.

I Aleksandar V., vlasnik Agencije za nekretnine "Condo" iz Banjaluke, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da je velika potražnja za stanovima još od kraja avgusta, ali i da su oni, koji su stan tražili u julu, najbolje prošli.

"Studenti uglavnom sada traže stanove, ali malo su i zakasnili jer sve što je bilo kako treba otišlo je još u julu i početkom avgusta", kaže Aleksandar i dodaje da su u tom periodu imali u ponudi stanove u Boriku iza "Audi salona" i u podnožju Starčevice po cijeni od 500 KM.

Kada je riječ o lokacijama, studentima su najinteresantniji Ada, podnožje Starčevice, kao i stanovi u blizini Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Međutim, trenutno ova agencija, prema Aleksandrovim riječima, nema ništa što bi odgovaralo studentima.

"Na primjer, u Boriku imamo stan od 700 KM plus režije. Danas je bilo par poziva i nikome to nije odgovaralo. Studenti traže do 550 ili 600 KM, ako su dva studenta, pa dijele", kaže on za "Nezavisne novine".

Manojlo Popović, direktor Agencije "Senzor nekretnine" iz Banjaluke, ističe da potražnje za stanovima ima. Kako kaže, studenti zovu, a ovih dana potražnja je intenzivna.

Cijene su različite, a mnogo stavki utiče na mjesečni najam… Lokacija, opremljenost stana i broj kvadrata samo su neke od njih.

"Cijene se kreću od 300 KM pa naviše. Ispod 300 KM nema ništa. Imate i od 1.000 KM pa njih dvojica ili trojica dijele troškove", priča Popović i dodaje da stanove često izdaju naši ljudi iz dijaspore koji su kupili nekretnine, a u njima ne žive.

Iz jedne banjalučke agencije istakli su da, iako im se javljaju, za studente rijetko imaju stanove. Razlog je jednostavan: studenti traže stanove do 500 KM kirije, a najjeftiniji stan koji trenutno ima ova agencija u ponudi košta 650 KM na mjesečnom nivou.

Tokom proteklih mjeseci stan je tražila i Teodora R., buduća studentkinja, koja će svoje studentske dane provoditi sa cimerkom pa će joj dijeljenje kirije olakšati situaciju.

"Cijene su izrazito visoke, posebno za nas studente, ali sam barem imala sreću da nađem za pristojan novac fino uređen stan. Bilo mi je bitno da je blizu fakulteta i uspjela sam pronaći baš takav stan. Naravno, kada sam dogovarala najam stana odmah mi je rečeno da u cijenu ne ulaze režije i da se to plaća odvojeno", kaže ona za "Nezavisne".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.