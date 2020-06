Kiša i pljuskovi u drugom dijelu dana

BANJALUKA - U BiH danas se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Padavine su prognozirane za drugi dio dana, u centralnim, istočnim i južnim krajevima, a predveče se mogu očekivati i na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 23, na sjeveru i jugu do 26 stepeni Celzijusovih. Duvaće slab do umjeren, promjenjiv vjetar.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros na sjeverozapadu preovladava pretežno vedro vrijeme, a u ostalim krajevima oblačno. Ponegdje u centralnim i istočnim krajevima pada slaba kiša.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac i Čemerno devet, Han Pijesak 10, Kalinovik i Rudo 11, Višegrad, Gacko, Mrakovica, Foča, Livno i Šipovo 12, Bileća i Srebrenica 13, Sarajevo, Mrkonjić Grad, Bugojno i Ribnik 14, Novi Grad i Prijedor 15, Banjaluka, Zvornik, Bihać, Tuzla i Trebinje 16, Srbac i Gradačac 17, te Bijeljina, Mostar, Neum i Doboj 18 stepeni Celzijusovih.

Najviše kiše u protekla 24 časa palo je u Hercegovini - 27 litara po metru kvadratnom u Trebinju i 25 u Bileći, zatim u Srpcu 21 litar, u Novom Gradu, Gacku i na Čemernu po 20, Ribniku 14, Prijedoru 13, Banjaluci 12, na Mrakovici 11, u Šipovu devet, Mrkonjić Gradu osam, Kalinoviku pet, te dva litra u Foči.