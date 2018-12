Kiša i snijeg i narednih dana

U narednih nekoliko dana u BiH se očekuje uglavnom oblačno vrijeme sa kišom i snijegom na planinama te jutarnjim temperaturama do -5 stepeni celzija.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u nedjelju tokom poslijepodneva doći će do postepenog porasta naoblake u Bosni, a u večernjim satima i u Hercegovini. Krajem dana i u noći očekuje se kiša, a na planinama snijeg.



Južni i jugozapadni vjetar u Bosni bit će slab do umjeren, u Hercegovni ujutro najavljena je slaba bura, a u ostatku dana slab jugo. Jutarnje temperature kretati će se od -4 do 2 stepena celzija, na jugu od 3 do 8, a dnevne od 7 do 13, a na jugu od 11 do 15 stepeni celzija.



Prvi radni dan naredne sedmice u Bosni će u jutarnjim satima i tokom prijepodneva biti pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili rosuljom, a na planinama sa slabim snijegom. Ostatak dana bit će bez padavina i uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovni prevladavati će pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje temperature iznosit će od -2 do 4 stepena celzija, na jugu od 3 do 9, a dnevne od 3 do 9, a na jugu od 10 do 14 stepeni celzija.



U utorak u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje pretežno sunčano. Tokom dana doći će do porasta naoblake u Bosni, a kiša se očekuju u centralnim i istočnim područjima Bosne. U večernjim satima u nizinama istočne Bosne moguć je i snijeg. Jutarnje temperature iznosit će od -5 do 1 stepeni celzija, na jugu od 0 do 5, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 5 do 10 stepeni celzija.



Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u srijeda u centralnim i istočnim područjima Bosne, veći dio dana, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Jutarnje temperature kretati će se od -5 do 1 stepeni celzija, na jugu od 0 do 5, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 6 do 10 stepeni celzija. (klix.ba)