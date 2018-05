Kiša poplavila puteve, saobraćaj otežan

BANJALUKA – Kiša koja je cijelu noć padala u većem dijelu BiH izazvala je velike probleme vozačima, jer su putevi pod vodom, ali su prohodni.

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) saobraćaj se odvija bez zastoja, uz slabu do umjerenu frekvenciju vozila, a zbog intenzivne kiše koja pada, kolovozi su mokri i klizavi i na njima se zadržava voda, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz.

Prema prognozama meterologa kiša će postepeno da prestaje, a mogući su povremeni pljuskovi, te grmljavina na sjeveru.

Od sredine dana i tokom popodneva na sjeveru pretežno suvo uz postepeno razvedravanje, a slaba povremena kiša će i dalje padati u centralnom pojasu i na istoku, gdje će biti i nešto svježije.

Kasnije popodne pretežno suvo, a uveče će se povremeni pljuskovi i grmljavina javljati ponegdje u Semberiji na sjeveru duž rijeke Save.

Prema noći u većini predjela suvo uz kidanje oblačnosti, a samo na istoku će biti oblačnije uz mjestimičnu slabu kišu.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, krajem dana u skretanju na zapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17°C do 23°C, na jugu do 26°C, u višim predjelima od 13°C.

Prognoza vremena za Banjaluku

Ujutru oblačno sa kišom i grmljavinom. Prijepodne kiša jenjava i biće sve više suvog vremena.

Tokom dana suvo uz povremene sunčane periode. Kratkotrajne slabije i povremene pljuskove ne treba isključiti i u kasnije popodne i veče.

Vjetar slab sjeverni, tokom dana u skretanju na zapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 21°C.