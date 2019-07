Kiša se vraća u BiH

BANJALUKA – Nakon nekoliko sunčanih dana, u BiH se tokom sutrašnjeg dana očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, a meteorolozi slično vrijeme najavljuju i za petak.

Međutim, kako najavljuje Federalni hidrometeorološki zavod, kiša će se kratko zadržati u BiH, a u subotu će se vrijeme ustabiliti, samo je ponegdje lokalno moguća kiša.

Sutra će u Bosni i Hercegovini veći dio dana biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima satima lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u većem dijelu zemlje, osim na jugu. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

U petak će u BiH malo do umjereno oblačno i sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje, osim na jugu. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 25 i 29, na jugu do 32 stepena.

Prvog dana vikenda u BiH umjereno oblačno, u jutarnjim satima prolazno pretežno oblačno. Lokalno može pasti malo kiše. Na jugu pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab promijenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stepena