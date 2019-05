Kiša, susnježica i snijeg jutros u BiH

BANJALUKA - Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U višim područjima i na planinama sa slabom susnježicom ili snijegom.

Temperature vayduha u osam sati (°C): Ivan Sedlo 1; Jajce, Sokolac 2; Bugojno, Livno, Tuzla 3; Banjaluka, Bihać, Doboj, Drvar, Gradačac, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo 4; Zenica, Zvornik 5; Bijeljina, Brčko, Srebrenica 6; Grude, Široki Brijeg 8; Mostar 9; Trebinje 10; Stolac 12.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 4 do 10, a u Hercegovini od 10 do 14 °C.