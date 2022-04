Kiseljak protiv Fojnice: Čitavu godinu spremaju se za uskršnju "borbu jajima"

KISELJAK - Pripreme za uskršnji turnir traju čitavu godinu, pobjednika sljedećih godinu dana čeka slava, a gubitnici moraju biti spremni istrpjeti šalu na njihov račun, kažu Kiseljačani koji godinama na Uskrs vode tešku 'bitku' s Fojničanima u nesvakidašnjoj disciplini tucanja jajima.

Stipo Tuka ovaj je hobi naslijedio od oca.

"Moj otac je tu tradiciju gajio čitav život, a ja sam nastavio. Čitavu godinu skupljamo jaja, onda ih svi kucnemo od zub, procijenimo tvrdoću i najtvrđa jaja idu u školjku za natjecanje. Svi držimo kokoši, oni koji kupuju daju i do 100 maraka za jedno jaje, ali mi koristimo samo naša domaća jaja. Najvažnije za tvrda jaja je genetika kokoši, a dosta ima i do ishrane. Kukuruz, pšenica, kalcij, mljevenu ljusku, pijesak, mljevene školjke, sve to moje koke jedu", rekao je Tuka.

Pravila su, kaže, jednostavna, takmičari donose školjku u kojoj bude 30 jaja, izvlačenjem se određuju parovi i tuče se do zadnjeg jajeta.

"Moj otac drži rekord možda i kad je u pitanju čitava BiH. On je na natjecanju jednim jajetom razbio čak 106 jaja i to svi iz Kiseljaka znaju. Zvuk jajeta o zub mora biti oštar, kako kažemo 'ubiti ti zub'. Od Nove godine ja sam na zub stavio sigurno oko 3.000 jaja. Ravnija, okruglija jaja su najbolja. Kad prođe Uskrs onda razmjenjujemo tvrda jaja i osiguravamo novu krv našim kokama", ističe Tuka.

Dragan Marković ove će godine nastupiti za Kiseljačane i to protiv vlastitog punca koji je u ekipi iz Fojnice. To je godinama, navodi, najveći mogući rivalitet.

"Prije sam znao gdje drži jaja. Ja objasnim djeci, oni mu ukradu nekoliko komada za turnira. No, otkako sam ja nabavio koke, sad se situacija okrenula. Sad on daje djeci 20, 30 maraka da meni kradu jaja. Sad školjku za natjecanje krijem ispod kreveta, pa ustanem noću u 2-3 sata, znate kako je, ne možete spavati, pa onda još jednom provjerim jesu li tu i procijenim tvrdoću, a žena me galami jer od kuckanja ne može spavati. Prava jaja teško pucaju, jedno od mojih najboljih istrpjelo je 285 udaraca i na kraju je jaje protivnika puklo", priča Marković.

Njegov punac, Zdravko Bošnjak Zigi, kaže kako je spreman pobijediti Kiseljačane, a i vlastitog zeta.

"Možda Kiseljačani misle da će pobijediti, ali nije to sigurno, mi smo se dobro pripremili. Dobar je zet, ali on ne zna koliko sam ja dobar. Od nedjelje do sljedećeg Uskrsa će biti zezanje i provokacije, sve to čeka onoga tko bude lošiji. Na dan turnira prijateljstva nema. Šalim se, na kraju je najvažnije druženje. I pobijediti, naravno", naglašava Bošnjak.

Koga čekaju lovorike, a koga šala na vlastiti račun, bit će jasno već u nedjelju, za kad je zakazan ovogodišnji turnir u tucanju jajima. A za turnir obje ekipe izabrale su, skuhale i obojile više od 1.200 jaja.