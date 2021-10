"Kiseonik je ispravan i o tome postoje nalazi"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da je kiseonik koji se koristi u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj potpuno ispravan, što je i potvrđeno, a da tome i dalje pričaju ljudi ogrezli u mržnji i provođenju probosanskog koncepta.

Dodik je pojasnio da to rade kroz nastojanja da priču o kiseoniku svedu kako je tu "neko imao nekakvu namjeru".

On je na konferenciji novinare u Banjaluci rekao da se stalno radi na obezbjeđivanju dovoljnih količina medicinskih sredstava za potrebe bolnica, a ukazao je i na to da Srpska ima dovoljne količine vakcina i da se može vakcinisati svako ko to želi.

"Vakcinacija danas u Srpskoj nije na zadovoljavajućem nivou, ali to je jedini način kako se može reagovati na pandemiju. Drugog načina nema. Pozivam na vakcinaciju, jer bez dovoljnog obuhvata vakcinacije nećemo moći da riješimo pitanje pandemije", poručio je Dodik.

On se osvrnuo i na primjedbe koje dolaze iz opozicije o velikoj smrtnosti u Srpskoj usljed pandemije virusa korona, rekavši da je u godinama prije pandemije, 2016, 2017. i 2018. godini u Srpskoj broj umrlih bio gotovo identičan broju onih koji su umrli u ove dvije godine pandemije.

"Prema nekim međunarodnim pravilima, rečeno je da se svako ko je dotaknut koronom, bez obzira na to da li je imao neizlječivu bolest, tretira da je preminuo zbog virusa korona", podsjetio je Dodik, dodajući da Republika Srpska samo primjenjuje međunarodne standarde.

Dodik je rekao i da je zastupljena haranga prema zdravstvenim radnicima, koji su u ovo vrijeme uradili veliki dio posla.