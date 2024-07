Klimatolog Đurđević: Ovo je možda najprijatnije ljeto do kraja vašeg života

Toplotni talas zahvatio je BiH ali i regiju. Temperature su danima iznad prosjeka.

Klimatolog Vladimir Đurđević komentarisao je za N1 vremenske prilike kojima svjedočimo ovih dana u regiji, uz zaključak da bi ovo moglo biti najprijatnije ljeto u našim životima, s obzirom na ono šta nas čeka u budućnosti.

Đurđević na početku gostovanja ističe kako živimo u vremenu ekstrema, koji su posljedica klimatskih promjena. Naglašava kako ovo nije prvi put da svjedočimo visokim temperaturama, ali ono što je neobično jeste dužina trajanja i intenzitet perioda u kojem bilježimo ekstremno visoke temperature zraka. Dodaje kako je ovo nešto na šta s emoramo navići.

"Živimo novu realnost, u kojoj se ljeto bez toplotnog vala neće moći zamisliti", zaključuje.

Složio se sa opaskom kako se ljudi sve manje raduju ljetu, koje je mnogima prije bilo omiljeno godišnje doba.

"Izgleda da više neće biti tako, jer ćemo gledati kako da što bezbolnije prođemo ljeto i bez neprijatnih situacija. Nažalost, u budućnosti možemo očekivati i gore situacije od ove. Klimatolozi nekad u šali kažu 'uživajte, ovo je najprijatnije ljeto u vašim životima'", rekao je Đurđević za N1.

Sa stručne strane, klimatolog pojašnjava kako se proces ekstremnih klimatskih promjena, što uključuje i ubrzano zagrijavanje planeta, može zaustaviti u periodu od 30 godina, ukoliko bi se zemlje pridržavale smjernica iz Pariškog sporazuma.

"Vijesti nisu dobre, ali najvažnije je znati da se proces može zaustaviti i da ostane u prihvatljivim granicama", dodaje.

Osim ekstremnih vremenskih prilika tokom ljeta, ove godine smo svjedočili i izuzetno blagoj zimi. Iako su se ljudi radovali blagoj zimi to je sada, ističe, došlo na naplatu.

"To što nam je bilo lijepo u proljeće, to prirodi često ne prija, a ni nekim drugim stvarima kao što je poljoprivreda, njima prijaju očekivani prirodni ciklusi. Raštimovali smo planetu, i klima nije ono što je nekad bila. Moramo to prihvatiti kao činjenicu i fokusirati se na ovaj period od 30 godina, da održimo proces u normali", potcrtava Đurđević.

Za kraj ističe kako sve što je bilo ekstremno ranije, danas je postalo još ekstremnije i intenzivnije, a i s većom frekvencijom učestalosti.

"Moramo prihvatiti da smo neke stvari zauvijek izgubili", zaključio je Đurđević.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.