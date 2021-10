Klizav kolovoz u planinskim predjelima, magla u kotlinama

BANJALUKA - U višim planinskim predjelima i preko prevoja, zbog niske jutarnje temperature i mraza, kolovoz je mjestimično klizav, u kotlinama i duž riječnih tokova smanjena je vidljivost zbog magle, a na pojedinim dionicama mogući su odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na putevima na kojima se izvode radovi.

Na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" na magistralnom putu Rogoušić-Pale zbog minerskih radova danas će dolaziti do privremenih obustava saobraćaja od 13.00 do 14.00 i od 15.00 do 16.00 časova, u trajanju po pet do sedam minuta u jednom eventualno dva intervala.

Do kraja ove godine na magistralnom putu Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva biće izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Obustava saobraćaja od danas do subote, 30. oktobra, biće na snazi da dionici magistralnog puta Nevesinje-Mostar u intervalu od 9.00 do 15.00 časova. Alternativni putni pravac koji će se koristiti je regionalni put Nevesinje-Berkovići i dalje, preko Stoca do Mostara i obrnuto.

Putni pravac Draksenić-Vrbaška zatvoren je za saobraćaj zbog radova, alternativni pravac za putnička vozila je Gradiška-Podgradci-Jablanica-Sjeverovci-Božići-Kozarska Dubica, a za teretna vozila Gradiška-Banjaluka-Prijedor-Kozarska Dubica.

Zabrana se neće odnositi na vozila kojima se vrši dostava na teritoriji gdje se izvode radovi, za vozila lokalnog stanovništva kao i na vozila hitnih službi.

Na regionalnom putu Jezero-Šipovo danas i sutra planirana je potpuna obustava saobraćaja od 8.00 do 18.00 časova, a zbog miniranja će biti obustavljen saobraćaj i na dionici puta od Šipova ka Kupresu /Novom Selu/ u periodu od 11.30 do 14.30 časova.

Do povremene obustave zbog radova dolaziće na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Šćepan Polje od 8.00 do 16.00 časova.

Zbog sanacionih radova na dionicama magistralnog puta Bijeljina-Brčko i Rača-Bijeljina, u rejonu Rače, saobraćaj se od 7.00 do 17.00 časova odvija naizmjenično, jednom trakom.

Izmjene zbog radova su aktuelne na magistralnim putevima Kozarska Dubica-Draksenić-granica sa Hrvatskom /Jasenovac/, Brčko-Bijeljina, na dijelu koji prolazi pored rijeke Save, u rejonu Gredica i Sandića, Kotor Varoš-Obodnik, Banjaluka /Rudarska/-Stari Majdan, Gradiška-Nova Topola, u tunelima Kalovita brda /LJubogošta-Pale/, Čeljigovići /Lapišnica-Ljubogošta/ i Ugar /Crna Rijeka-entitetska granica.

Zbog izvođenja deminerskih radova povremene obustave su na dionicama magistralnih puteva Brod-Odžak /mjesto Klakar Donji/, Derventa-Podnovlje /Gornji Božinci/ i u Vojkovićima, u Ulici Druge sarajevske brigade-Krupac /Ulica Ravnogorska/.

Radovi se izvode i na regionalnim putnim pravcima Šipovo-granica sa FBiH, Tedin Han-granica sa FBiH, Mrakovica-Gradiška, a zbog aktiviranih klizišta, vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

Dionicama kojima se kreće vangabaritni prevoz savjetuje se opreznija vožnja i da učesnici u saobraćaja poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH se zbog radova na dionici auto-puta Kakanj-Visoko preko mosta u naselju Dobrinje i Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići i dalje se u večernjim časovima obustavlja saobraćaj, a vozila preusmjeravaju na alternativne pravce, za putnička iz smjera Tuzle kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Donji Vakuf-Jajce /Skela/, Nemila-Žepče /Donja Golubinja/, Grude-Ljubuški /na izlazu iz Gruda/ i Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja. Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Kozarska Dubica otvoren za međunarodni putnički saobraćaj.