Klizavi kolovozi, slab snijeg na planinama

BANJALUKA - U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ kolovozi su, zbog kiše, mokri i klizavi, dok je na Vlašiću tokom noći padao snijeg, pa mjestimično raskvašenog snijega ima na regionalnom putu Kneževo-Ugar, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Snijeg slabijim intenzitetom pada u planinskim predjelima na istoku, ali se za sada ne zadržava na kolovozima.

Zbog niske jutarnje temperature moguća je poledica, posebno u višim predjelima.

U FBiH su snježne padavine evidentirane na putevima Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar i Glamoč-Mlinište.

U južnim i jugozapadnim krajevima mjestimično su jači udari vjetra.

Oprez je neophodan i zbog odrona kamenja na kolovoz.

Na magistralnom putu od Klašnica do prijedorske petlje zbog radova radnim danima od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog izgradnje međudržavnog mosta na rijeci Savi izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška, u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice na spoju auto-puta Banjaluka-Doboj i magistralnog puta Johovac-Rudanka, izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu.

U toku je izgradnja MHE Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom, uz semafore.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce na snazi je potpuna obustava saobraćaja, svaki dan osim nedjelje, od 9.00 do 15.00 časova. Saobraćaj se preusmjerava na putne pravce Kola-Stričići-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad. Izvan vremena obustave saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno, naizmjenično jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjenično saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i Ukrina-Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka, zbog sanacionih radova od 7.00 do 16.00 časova na snazi su povremene polučasovne obustave, uz petnaestominutno propuštanje vozila. Poslije 16.00 na ovoj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova kod mjesta Potoci na magistralnom putu Jablanica-Mostar od 8.00 do 16.00 časova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz svjetlosnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 5.00 do 21.00 čas saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 do 00.30 vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 5.00 saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Zbog bezbjednosnih razloga i dalje je obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnim prelazima Brčko-Gunja.