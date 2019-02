Klub novinara osudio prijetnje Milojevićevoj: Napad na slobodu javne riječi i demokratiju

BANJALUKA - Napad na novinara je napad na slobodu javne riječi i demokratiju, i svaki takav napad je neophodno prijaviti i procesuirati, te time posalti jasnu poruku javnosti da je nasilje i zastrašivanje nedospustivo, poručili su novinari i aktivisti na vanrednoj pres konferenciji održanoj, povodom prijetnji novinarki “EuroBlica” i Srpskainfo Milkici Milojević.

"Čestititam policiji, koja je u rekordnom roku, za samo jedan dan, nakon što smo prijavili telefonske prijetnje upućenih meni i mojoj redakciji, otkrili i uhapsili osumnjičenog i priveli kraju istragu. Nadam se da će tako biti i efikasni biti i ubuduće i da će time poslati poruku da zaista služe svojoj zajednici i štite građane. Nadam se da će biti isto ovako efikasni i u slučajevima kada novinare napadaju najmoćniji političari u ovoj zemlji, jer istraživanja pokazuju da su upravo oni najčešći i najžešći kršioci novinarskih prava. To je najbolji način da vratimo povjerenje u institucije i pokažemo javnosti da smo zaista svi jednaki pred zakonom i da je RS zaista sigurna i slobodna", poručila je Milkica Milojević, na pres konferenciji održanoj ispred prostorija Kluba novinara Banjaluka, koji djeluje u sklopu Udruženja BH novinari.

Ona se zahvalila brojnim građanima, novinarima, nevladinim i međunarodnim organizacijama, uključujući OEBS, koji su osudili priejtnje i pružili podršku redakciji EuroBlica i portala Srpskainfo.

Milojevićeva je pozvala novinare da svaku uvredu i prijetnju prijave Liniji za pomoć novinarima i policiji.

"Ne smijemo pristati da živimo u društvu u kojem je nasilje normalno. Nije normalno psovati i prijetiti nekome da ćeš mu pobiti porodicu. Normalno je da svako ima pravo raditi svoj posao i iznijeti svoj stav, bez straha od nasilja. Mi novinari treba da budemo avangarda, i da predvodimo borbu protiv nasilja, a za slobodu medija i javnog govora", poručila je Milojevićeva.

O gušenju slobode i napadima na novinare, ali i sve druge misleće ljude govorili i Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka i Dragana Dardić, direktorka Helsinškog parlamenta građana Banjaluka, javlja Srpskainfo.com.

Podsjećamo, novinarki Milojević i redakciji Srpskainfo i EuroBlica je zbog teksta objavljenog u ovim medijima, telefonski prijetio muškarac, a kasnije će se ispostaviti da je to Mileta Pavlović iz Banjaluke, koji je, nakon privođenja priznao da je to učinio. On je uz psovke i vrijeđanje prijetio Milojevićevoj da će “saznati gdje stanuje” i “pobiti joj sve u kući”. Protiv njega je podnesena prijava za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, za koje je priprijećena zatvorska kazna do tri godine.

