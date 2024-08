Ko pokušava da privatizuje Štrbački buk?

Nakon što je prije tri dana pisano o problemu u Nacionalnom parku Una, tačnije, na Štrbačkom buku - jednom od najljepših slapova Evrope isti scenarij se dogodio i juće.

Kako je za N1 ispričao Almir Mešanović, mještanin koji ima štand na Štrbačkom buku, a s kojim su i ranije razgovarali, juče ujutro su ponovo osvanule table sa natpisima da je riječ o privatnom posjedu, a cijeli teren je bio ograđen trakama.

On tvrdi, da su mnogi turisti i mještani pokušali ući na Štrbački buk, ali to im nije bilo dozvoljeno.

“Svi ljudi su bez problema prošli rampu postavljenu na ulazu Nacionalnog parka Una, uredno su platili ulaznicu i kada su došli do Štrbačkog buka nisu mogli nastaviti dalje. Velika gužva se stvorila, jer je riječ i o grupi turista koji su bili vidno uznemireni i pojedini su od njih sklonili tu tablu s natpisom da je privatni posjed te su i uklonili i trake kojima je sve bilo ograđeno”, ispričao je Mešanović.

On dalje navodi da se ovakvom situacijom i prizorima stvara ruglo i šalje loša slika sa prelijepog mjesta koje bi trebalo biti centar turizma pogotovo u ljetnom periodu.

“To je netaknuta priroda, jedan dragulj. Mi kao mještani ne znamo više šta da radimo i kome da se obratimo, jer ni nadležni ni niko ne želi da reaguje. Inače godinama zarađujem prodajući sladoled na tom mjestu i ja već 15 dana nisam otišao na posao jer mi nije bilo dozvoljeno. Na kraju nisam ja ni bitan, ali su bitne buduće generacije kojima ćemo uskratiti mogućnost da upoznaju ovaj biser prirode, a i ‘naučiti’ i ostaviti im u naslijeđe da se bore sa ovakvim aktivnostima”, naveo je naš sagovornik.

“Sve je počelo od jedne osobe”

Podsjećanja radi, sve je počelo od izvjesnog M.Š. (identitet poznat redakciji) koji je (za)kupio dio prilaza Štrbačkom buku. Mještani kažu da se taj proces “vukao” po sudovima i da je zarad krupnog kapitala sve u tišini završeno.

Takođe, kako nam je danas pojasnio Mešanović, područje Štrbačkog buka su mnogi prepustili mještanima da urede i očiste od rastinja i šiblja budući da je bio nepristupačan.

“A nakon što je sve to urađeno i kada je postao turistička atrakcija zbog prelijepih prizora i prirode, onda su se zainteresovali brojni pojedinci koji žele uzurpirati to zemljište navodeći da je u njihovom privatnom vlasništvu”, dodao je tvrdeći da su o svemu upoznati i nadležni te da se uz njihovo odobravanje sve ovo i radi:

“Često ih svi mi mještani vidimo kako zajedno za stolom sjede i vjerovatno razgovaraju o budućim planovima. Vjerujemo da je i policija umiješana u sve ovo jer nam nikada nisu pomogli kada smo ih zvali, uvijek su nam rekli da to nije u njihovoj nadležnosti i da ništa ne mogu učiniti”.

Mještani tvrde da se ovakva uzurpacija zemljišta ne dešava često već s vremena na vrijeme i da, kao što je to i danas bilo, traje po nekoliko sati pa se onda blokada ulaza ukine.

On navodi i to da postoji mogućnost da pojedinci, koji nastoje privatizovati ovo područje, betoniraju prilaz oko Štrbačkog buka i time naruše izgled ovog prekrasnog krajolika i netaknutu prirodu.

Iz Nacionalnog parka Una tvrde drugo

Odgovore su potražili i od uprave Nacionalnog parka Una gdje im je v.d. direktora Alen Zulić. On ističe da je suština cijele priče drugačija.

“Bio je pokušaj privatizacije jer je jedna osoba u pod zakup uzela dio zemljišta koje se nalazi u nultoj zoni Nacionalnog parka Una i mi smo zbog tih elemenata ušli u sudski spor koji i dalje traje. Međutim, nije tačno da gosti ne mogu doći i da je zabranjena posjeta turistima. On jeste stavio samovoljno traku na tom mjestu, ali to može uraditi bilo ko i onda dođe policija i skine je i to nije problem na tom nivou, ali je vidljivo da postoje ljudi koji smatraju da mogu samovoljno prisvojiti taj dio uzimanjem pod zakup određene parcele zemljišta i to kao što sam rekao rješavamo sudskim sporom. Nije tačno da turisti imaju problem, oni se neometano kreću, služba našeg preduzeća je na terenu i sve nadzire”, pojasnio je Zulić.

Zatim se dotakao pojedinaca koji su alarmirali medije da pišu o ovom problemu, navodeći da i oni na tom mjestu nelegalno drže štandove sa prehrambenim proizvodima.

“Ti ljudi se bave prodajom sladoleda i sl., nemaju ugovore da to rade, nemaju papire da su ovlašteni za tu prodaju, međutim, oni su navikli biti gore i zarađivati. Politika Nacionalnog parka Una je bila, a bit će i u budućnosti, da sve mještane koji žive u njegovoj jezgri, na neki način pomogne i omogući im da žive od toga, jer nama nije misija da samo zaštitimo tu netaknutu prirodu već i ljude, tradiciju, običaje i kulturno naslijeđe i zbog toga ćemo se truditi da i oni imaju pristup. Međutim, i oni su sada došli u situaciju da na neki način prodaju stvari za koje nisu ovlašteni i da koriste prostor u kojem nemaju nikakvog ugovora i ta sporna situacija se odvija na toj relaciji. Dakle, jedni pokušavaju svojatati ono što nije njihovo, a ovi drugi pokušavaju biti tu iako nisu upravu. I sve se treba prepustiti nama kao javnom preduzeću koji je nadležan za taj prostor i mi ćemo putem suda sve riješiti”, istakao je Zulić.

S obzirom na to da je Mešanović ispričao da je policija izlazila na teren, ali da ništa nije poduzela, Zulić je naglasio da je to tačno, ali je i pojasnio da je učinjeno sve što je u njihovoj nadležnosti.

“Policija ne može uraditi ništa bez prisustva predstavnika Općinskog suda u Bihaću. Jer kada postoji spor i kada se nešto dogodi sve se mora rješavati uz prisustvo Općinskog suda i policije. Ovo što taj čovjek radi je nezakonito i mi se kao preduzeće bavimo time i ako ne budemo mogli to riješiti onda ćemo se obratiti javnosti i nema potrebe da to čine ljudi koji nelegalno prodaju poljoprivredne i druge prehrambene proizvode na tom mjestu. Zbog toga što oni tu ne mogu prodavati u isti koš stavljaju turiste koji zapravo nesmetano ulaze na to područje. Ima određenih problema i to ćemo riješiti i niko ne može zauzeti Štrbački buk mi upravljamo njime pa i u slučaju da nam trebaju i privatne parcele”, naglasio je v.d. direktor Nacionalnog parka Una.

Suština je da se ti ljudi prodavači nalaze na mjestu koje je nulta zona Nacionalnog parka Una i na kojem se, prema pravilu, ne smije doslovno “ni krampa zakopati”, a ne postaviti štand, naglasio je.

“Njima je inspekcija već naložila da to ne smiju raditi i mi se u to ne petljamo. Obavijestio sam i ministricu i tražimo alternativu da se ta nulta zona koja je u strogom sistemu zaštite. I to možemo uporediti s tim da to izgleda isto kao kada bi neko na samim Nijagarinim vodopadima imao štandove na kojima prodaje brojne proizvode. To je prilično ružna situacija koju sam zatekao prije nekoliko mjeseci kada sam preuzeo dužnost v.d. direktora i užasavam se jer je potpuno neuređeno i nije mi jasno kako se za 14 godina nije mogla kupiti ta parcela na kojoj je nulta zona. Jednostavno se uradi eksproprijacija zemljišta, pronađu vlasnici i u svrhu javnog interesa i u skladu sa zakonom provedu potrebne procedure”, poručio je, između ostalog, Zulić ističući da su u proteklom periodu bili zauzeti organizacijom manifestacije povodom 50. godišnjice Una Regate i da će se sada intenzivno posvetiti rješavanju ovog problema.

S obzirom na to da su kontaktirali i Službu za inspekcijske poslove pri Gradu Bihaću u vezi sa ovim problemom, pojasnili su nam da oni vrše aktivnosti u ovom slučaju samo kada su nelegalne gradnje, a kada su u pitanju imovinsko-pravni odnosi, sve je u nadležnosti Nacionalnog parka Una i suda.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.