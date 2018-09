Koje banjalučke ulice će sutra biti zatvorene zbog dolaska Lavrova

BANJALUKA - Zbog dolaska Sergeja Lavrova, ministra spoljnih poslova Rusije, sutra će biti zabranjeno kretanje u brojnim ulicama na području Banjaluke.

Kako saznaju "Nezavisne", biće zabranjeno kretanje vozilima, te ograničeno kretanje drugih učesnika u saobraćaju uključujući bicikliste i pješake, na trasi kretanja delegacije, odnosno na putnom pravcu od Međunarodnog aerodroma Banjaluka u Mahovljanima do samog grada od 14 do 16 časova, kao i od 18 do 19.30 časova.

Kako saznaju "Nezavisne", zabrana će na snazi biti i u ulicama Gundulićeva, Olimpijskih pobjednika i u dijelu Ulice kralja Petra prvog Karađorđevića za vrijeme aktivnosti Lavrova. Obustave na području opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža biće periodične u vremenskom periodu od 11.30 do 14 časova.

DRONOVI: U MUP-u RS nam je potvrđeno da će policajci preduzeti mjere prvog (najvišeg) stepena bezbjednosti na teritoriji gradova Istočno Sarajevo i Banjaluka kako bi ova posjeta protekla u najboljem redu.

Takođe sutra, biće zabranjen prevoz eksplozivnih materija, kao i saobraćaj za teretna vozila ukupne nosivosti veće od 7,5 tona na području Banjaluke, te opština Laktaši, Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža.

Na području Banjaluke i Istočnog Sarajeva, kao i na trasi kretanja delegacije, zabranjena je upotreba dronova.

NAREDBE: Predstavnici medija i svi građani su dužni da poštuju naredbe policajaca na terenu.

Istog dana, biće zabranjen rad određenih ugostiteljskih i drugih objekata na području gradova Banjaluka i Istočno Sarajevo, kao i opštine Laktaši.

Policajci će danas od 15 časova i sutra, dok za tim postoji potreba, pregledati stanove, poslovne prostore i druge objekte blizu temelja srpsko - ruskog hrama u Banjaluci. Građani su zamoljeni za razumijevanje i saradnju.

Građani će na lokaciju temelja srpsko - ruskog hrama moći ući iz Gundulićeve ulice, iz pravca Aleje svetog Save kao i Olimpijskih pobjednika do 15 časova, a nakon toga isključivo pješačkom zonom iz pravca naselja Borik.

PREGLEDI: S obzirom da će biti i pregledi na ulazima, građanima se savjetuje da ne nose ruksake i torbe, te da obavezno ponesu identifikacioni dokument.

Apeluje se na sve građane da se pridržavaju uputstava MUP-a RS i drugih institucija koje učestvuju u organizaciji posjete ministra spoljnih poslova Rusije.

Građanima se savjetuje i da izbjegavaju otvaranje prozora, izlaske na balkone, krovove zgrada i slično duž trase kretanja, kao i na mjestima iz protokola za vrijeme boravka delegacije.