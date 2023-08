Koji je danas bio najtopliji grad u BiH

BANJALUKA, SARAJEVO – Novi toplotni talas zahvatio je Bosnu i Hercegovinu i danas je Mostar bio najtopliji grad gdje je živa u termometru dostigla 38 stepeni Celzijusa.

Pored Mostara visoka temperatura zabilježena je i u Trebinju gdje je izmjereno 36, zatim u Širokom Brijegu 35, a u Bijeljini, Prijedoru, i Zenici 34 stepeni Celzijusa.

I u najvećem gradu Srpske – Banjaluci izmjereno je visokih 33 stepena Celzijusa, kao i u Bihaću, Drvaru, Gradačcu, Neumu i Sanskom Mostu.

Širom BiH upaljeno je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura vazduha, a kako ističu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda narandžasti meteoalarm ukazuje na opasno vrijeme jer su prognozirane neuobičajene vremenske prilike.

Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i vruće vrijeme.

"Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 29, a dnevna od 33 do 38, na jugu do 40 stepeni Celzijusa" navode oni.