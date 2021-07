Kolektivni centar Mihatovići samo formalno zatvoren: 15 porodica živi bez vode

TUZLA - Iako je zvanično kolektivni centar Mihatovići kod Tuzle zatvoren, u njemu još živi 15 porodica, i to sedam mjeseci bez vode.

Nadležni tvrde da traže rješenje i za njihovo stambeno zbrinjavanje i za vodu.

Kolektivno naselje Mihatovići napravljeno je poslije rata kao najveće naselje ovog tipa u FBiH. U naselju već 25 godina živi sama Safija Kobaš iz Vlasenice. Kaže da su uslovi izuzetno loši, a život joj je posebno otežan time što nema vode sedam mjeseci.

"Nemam vodu u kupatilu, nemam se čim okupati. Kako da donesem vodu? Kako da nosim kanistere? Bolesna sam. Ja se moram okupati i oprati suđe. Toliko sve smrdi", priča Safija Kobaš.

Ona je ostala zajedno sa 15 porodica, dok su ostali stanovnici iseljeni.

Naime, u naselju je bilo smješteno više od 150 porodica u kućama koje su u veoma lošem stanju.

Stanovnici naselja su raseljena lica, ali i socijalni slučajevi. Još 2012. godine najavljeno je zatvaranje kolektivnih centara u BiH, ali to se konstantno odgađalo. Konačno, prije godinu dana počelo je postepeno iseljavanje raseljenih osoba u nove zgrade u naseljima Miladije i Solina, gdje su dobili stanove na korištenje.

Međutim, s obzirom na to da Safija živi sama, to se iskomplikovalo prilikom rasporeda stanovanja u novim stanovima.

Ističe da joj je nuđeno da u novom stanu bude sa nekim jer ne može biti jedno lice - jedan stan.

"Pristala sam samo da idem odavde. Kada je došlo do toga, podijelili su ključeve. Pitala sam zašto me niko ne zove. Kazali su da neće niko ni sa kim, te da su dali nekima. Kad sam ih ja pitala šta je sa mnom, rekli su da je ostala neka žena od 84 godine pa ako hoću s njom... Pristala sam i na to. Ne znam kome su dali na kraju, meni nisu", prepričava Safija svoju tešku sudbinu.

Ona dodaje da su učestale pljačke u naselju otkako su kuće prazne te da su njoj provalnici jedan dan ukrali torbu, a sprat ispod nje devastirali.

S druge strane, iz nadležne gradske službe ističu da je Gradsko vijeće formalno donijelo odluku o zatvaranju centra, ali da nisu svi zbrinuti te da traže rješenje za stambeno zbrinjavanje preostalih.

"Nuđen im je drugi smještaj. Ja razumijem te ljude koji godinama žive tu. Oni su stariji, navikli su na te uslove i ne žele da se sele. Mi ćemo se potruditi da ih zbrinemo", tvrdi Admira Atić Tupković iz Službe za integraciju raseljenih lica grada Tuzla.

Ona je dodala da se traži i rješenje za problem vodosnabdijevanja jer preostali stanovnici koriste samo jednu česmu.

"Na upit našem JP 'Vodovod i kanalizacija' da se trajno riješi pitanje vodosnabdijevanja preostalih porodica smještenih u desetak kuća, dobili smo odgovor da ne postoji tehnička mogućnost da se to riješi i da se radi o zahtjevnom i skupom projektu koji bi 'Vodovod' trebalo da izvede jer je vodovodna mreža u izuzetno devastiranom stanju", pojasnila je Atić Tupkovićeva.

Gradsko vijeće Tuzla zatražilo je od JKP "Vodovod i kanalizacija" da se nađe rješenje za preostale stanovnike Mihatovića kada je u pitanju vodosnabdijevanje, pa makar to bilo redovno dovoženje cisterni pitke vode.

Pomenuta služba dala je i prijedlog da, kada stambeno zbrine preostale stanovnike naselja, da se dio devastiranih kuća sruši, a dio adaptira za socijalne kategorije.