Kolike su kazne za odstrel zaštićene životinje u RS?

S obzirom na to da je krivolov kazneno djelo, zakonom su propisane i kazne u slučajevima bespravnog lova, no da li ste znali kako se one kreću te koja je najviša kazna na nivou Srpske?

Pravilnikom o naknadi štete pričinjene korisniku lovišta bespravnim lovom u Republici Srpskoj utvrđuje se i obračunava visina naknade štete pričinjene korisniku lovišta bespravnim lovom za ulovljenu, ubijenu, pogaženu u saobraćaju, uhvaćenu ili na drugi način trajno oštećenu divljač i njihovu mladunčad, za bespravno uništena gnijezda, te uništena ili oštećena jaja pernate divljači, kao i naknada štete za divljač kojim je šteta prouzrokovana nepropisnom upotrebom sredstava za zaštitu bilja od bolesti i štetočina.

Inače, naknada štete uplaćuje se korisniku lovišta za pojedine vrste divljači, a iznosi:

Stalno zaštićena divljač:

1. Vidra i dabar - 3.000 KM,

2. Vjeverica, ris i mungo - 1.000 KM,

3. Mali tetrijeb i njegova koka, koka velikog tetrijeba, koka lještarke, čaplje (osim sive), rode, labudovi, supovi, lešinari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi, nesiti, sivi ždral, droplje, jastrebovi, liske (osim crne liske), žalarke, prutke, muljače, vivak pozvizdač, pomornici, galebovi, čigre, sove, ronci, gnjurci, pljenori, galica čolica i galica crvenokljuna - 2.000 KM,

4. Jaje iz gnijezda gorenavedenih vrsta (pod tačkom tri) – 150 KM te

5. Mladunče (do 10 nedjelja), vrsta nabrojanih pod tačkom tri – 300 KM.

Lovostajem zaštićena divljač:

1. Mrki medvjed - 20.000 KM

2. Divokoza i divojarac - 6.000 KM

3. Jare divokoze do jedne godine starosti - 1.500 KM

4. Muflon - 6.000 KM

5. Muflonka - 4.000 KM

6. Jagnje muflona do jedne godine starosti - 1.500 KM

7. Srndać - 4.000 KM

8. Srna - 3.000 KM

9. Lane do jedne godine starosti - 1.500 KM

10. Obični jelen i jelen lopatar - 4.500 KM

11. Košuta običnog jelena i jelena lopatara - 3.000 KM

12. Tele običnog jelena i jelena lopatara - 1.500 KM

13. Zec, puh i nutrija – 500 KM

14. Veliki tetrijeb mužjak - 2.500 KM

15. Lještarka, mužjak - 1.000 KM

16. Fazan pjevac i koka, jarebica poljska, jarebica kamenjarka, divlja patka gluvara, krdža i gugutka, divlja guska i crna liska – 500 KM

17. Jaje iz gnijezda vrsta iz tačke 16. – 30 KM

18.Mladunče (do 10 nedjelja), vrsta iz tačke 16. – 500 KM

19. Prepelica, šljuka, divlji golub, grlica – 300 KM

20. Jaje iz gnijezda vrsta iz tačke 19. – 20 KM

21. Mladunče (do 10 nedjelja), vrsta iz tačke 19. – 60 KM

