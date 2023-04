Kolike su kazne za preprodaju ulaznica

​BANJALUKA - Osoba koja pokuša da preproda ulaznice po cijeni većoj od stvarne cijene, kazniće se novčanom kaznom od 300 do 900 KM, potvrdili su za "Nezavisne novine" iz Inspektorata Republike Srpske.

Kako navode, ovo pitanje je regulisano Zakonom o javnom redu i miru, koji je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Članom 28. navedenog zakona propisano je ko vrši, organizuje ili omogućava preprodaju ulaznica za sportske i druge priredbe po cijeni većoj od stvarne cijene ulaznice kazniće se novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM. Za ovaj prekršaj kazniće se privredno društvo ili drugo pravno lice novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM, a odgovorno lice u privrednom društvu i drugom pravnom licu kaznom od 400 KM do 1.000 KM", ističu iz Inspektorata.

Dodaju da u skladu sa navedenim, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske već preduzimaju aktivnosti na terenu, o čemu je javnost juče i obaviještena.