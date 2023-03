Koliko mladence u Srpskoj danas košta prosječna svadba

BANJALUKA - Ljubav, po svemu sudeći, ipak ima svoju cijenu, to jeste, naravno, ako svoju ljubav planirate da krunišete svadbom.

Tako će mladenci koji se odluče za vjenčanje, od samih pozivnica koje će trajati onoliko koliko ih gosti čuvaju, pa do fotografija koje će trajati za života, morati da izdvoje oko 20.000/25.000 KM, pa i do 30.000/35.000 KM za oko 200 gostiju.

Ipak, mnogo je ovdje faktora koji utiču na samu cijenu, a ne mogu se izostaviti ni poskupljenja.

Naime, počevši prvo od sale, iliti "od stolice", mladence ovo može koštati od 40 do 45 KM, pa i do 100 KM po osobi. Ovo zavisi od sale, a i od grada do grada. Tako je u Banjaluci, na primjer, neki prosjek od 50 do 100 KM. U ovu cijenu je uključeno mjesto jednog gosta, te hrana i piće za njega. Dakle, ako imate 200 gostiju, a stolica je 50 KM, to je ukupno 10.000 KM, a ako je stolica 100 KM, za isti broj gostiju cijena je 20.000 KM.

Sama svadbena sala nije dovoljna, jer ju je potrebno i dekorisati po ukusu mladenaca. Na ovo je teško staviti novčani okvir, ali prema riječima pojedinaca koji se bave dekoracijom prostora, cijene ne idu ispod 700 KM, i to ako se radi o manjoj sali.

Vjenčanja bez fotografa su nezamisliva. Oduvijek je bilo da ovaj značajan životni momenat treba na ovaj način ovjekovječiti, s tim da možda nije uvijek ovoliko koštalo.

Prema riječima fotografa, najjeftiniji paket je 1.000 KM, u šta su uključene fotografije od 500 KM i video-snimak od 500 KM. Ova cijena se smatra apsolutnim minimumom jer ona može ići i do 5.000 KM, u zavisnosti od želje mladenaca. Naime, kako kažu fotografi, svaka mlada ima drugačije zahtjeve, nekad žele specifične fotografije, a često i putuju u druge države i romantične gradove kako bi odradili svoj svadbeni foto-šuting.

Naravno, muzika je neizostavna. Ovdje su cijene u jako širokom rasponu jer je mnogo faktora koji igraju ulogu. Od veličine benda, broja članova, do veličine sale, da li mladenci žele dimne ili svjetlosne efekte, pa nadalje. Muzičari su saglasni da ispod 1.500 KM ne ide, s tim da cijena može ići i do 6.000 KM za malo luksuznije varijante.

Prosjek koji se ovdje može izvući je od 2.000 do 3.000 KM, a još jedan zanimljiv faktor koji bendovi uzimaju obzir je da li mladenci dozvoljavaju naručivanje pjesama, jer više pjesama znači više bakšiša. Pa tako ako mladenci ovo "zabrane", cijena benda skače na otprilike 4.000 KM.

Veliki, a možda i ključni momenat svakog vjenčanja je i mladina vjenčanica. Neke mlade kupuju, mada se može reći da ih većina iznajmljuje vjenčanicu za svoj poseban dan. Tu je cijena od 500 pa sve do 5.000 KM, što dalje implicira da kupovina može ići samo preko ovog iznosa. Može se zaključiti da se najčešće iznajmljuju vjenčanice sa cijenom nešto većom od 1.000 KM. Kada platite taj iznos, u većini slučajeva ovo uključuje veo, torbicu, korpu za kićenje svatova, te korekciju vjenčanice prema ličnim mjerama i željama mladenke. Tako da one po završetku vjenčanja svoje posebne haljine nose na hemijsko čišćenje, a sve o trošku prodavnice gdje su ih kupile.

Mlade preferiraju iznajmljivanje, jer je kupovina, kako one kažu, preskupa i jednostavno se ne isplati. Visoke cijene vjenčanica je dosta mladih djevojaka navelo da se odluče za druge, ekonomičnije, a i kreativnije solucije, tako da umjesto vjenčanice kupuju bijele haljine koje iznesu kao vjenčanice. Isti efekat za manje novca.

Kako je mladoj potrebna vjenčanica, tako je i mladoženji potrebno odijelo, čija se cijena kreće u prosjeku između 300 i 700 KM.

Da bi mlade bile potpuno spremne za svoj poseban dan, često se odluče za profesionalno šminkanje, frizuru i nokte. Tako šminkanje može koštati od 30 do 70 KM, a frizura, sa probama, u prosjeku 50 KM. Dalje, tu je i uređenje noktiju, što je oko 40 KM.

"Sitnica" bez koje se ne može su bidermajeri. Oni su možda na cijenu vjenčanice kusur, ali u svakom slučaju su neizbježni. Mogu se naći gotovo svugdje i koštaju u prosjeku oko 50 KM, a neki malo ekstravagantniji i do 100 KM.

Još jedna stvar o kojoj mladenci moraju da razmišljaju su torte. Prema našim saznanjima, torta za oko 150 do 200 gostiju košta 1.000 KM, u šta nije uračunata dekoracija. Ako je pravljena od jeftinijih sastojaka, može se naći i ispod 1.000 KM, za oko 800 KM.

Najčešće mladi žele dekoracije koje zavise od njihovog ukusa, često su to perlice, listići i slično. Princip je takav da slastičarnice imaju svoje kataloge, a i možete doći sa slikom, pa će je napraviti po vašoj želji.

Iako sitno u poređenju sa ostalim troškovima, moramo računati i pozivnice, koje se kreću od oko 0,30 pa do 0,90 feninga po komadu.

Još jedna neizostavna sitnica su i kićenice, odnosno cvjetni ukrasi za svatove, koji po komadu koštaju nekoliko feninga.

Pored sala, stolova i gostiju, kite se i automobili. Ovdje cijene isto variraju u zavisnosti od toga šta mladenci žele, ali kreću se otprilike sa početnom cijenom od 40 do 50 KM.

Kada smo kod automobila, mladenci često za svoj poseban dan žele da iznajme i poseban automobil. Prije su se često odlučivali za limuzine, čija je cijena iznajmljivanja najčešće stvar dogovora.

Danas je veoma popularno iznajmljivanje oldtajmera za slikanje. Tako se na oglasima mogu pronaći oldtajmeri za iznajmljivanje koji datiraju i iz tridesetih godina 20. vijeka, a koštaju od 500 do 600 KM.

Mladeni često žele da u svadbenoj sali s njima bude i matičar, koji će ozvaničiti momenat sklapanja njihovog braka. Ovo mladence može da košta između 200 i 350 KM.

Iako su burme "dužnost" kumova, ipak su vrijedne pomena. Ovdje ima izbora za sve, tako da ih ima i za oko 500 KM, a skupljih ima i do 1.000 KM. Tu su na primjer one od bijelog zlata za 1.200 KM, a ima i onih sa cirkonima za 1.600 KM.

Zanimljivost vjenčanja je, dalo bi se reći, što mladenci često unaprijed daju samo avans, pa nakon vjenčanja, odnosno darivanja od strane gostiju, plate ostatak troškova.