Koliko saobraćajne nezgode koštaju Republiku Srpsku?

BANJALUKA - Osim nenadoknadivog gubitka života, saobraćajne nesreće Republici Srpskoj donesu materijalnu štetu u visini od dva procenta bruto društvenog proizvoda.

Rečeno je ovo, između ostalog, na osmoj Međunarodnoj konferenciji "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", koju u Banjaluci organizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i Agencija za sigurnost saobraćaja.

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, prije svečanog otvaranja konferencije istakao je da kada su prije nekoliko godine pokrenute aktivnosti na poboljšanju bezbjednostii saobraćaja bilo je oko 230 izgubljenih života godišnje, a u prošloj godini je 130 osoba poginulo u saobraćajnim nezgodama.

"To je oko 30 odsto manje, ne kažem da su aktivnosti samo Agencije za bezbjednost saobraćaja ili drugih institucija Republike Srpske, ali sigurno je doprinijelo takvim podacima obzirom na edukaciju koja se provodi među građanima, podizanje kvaliteta saobraćajnica, da standard građana raste da vozimo novija auta. Moramo imati u vidu da je sada 100.000 više registrovanih auta u Republici Srpskoj nego u vrijeme kada je bilo više saobraćajnih nezgoda", kazao je Čubrilović.

Osim smanjenja broja stradalih istakao je da Republiku Srpsku saobraćajne nezgode i njihove posljedice koštaju više od dva procenta bruto društvenog proizvoda, pa je vidljiv i smisao rada i ulaganja.

Foto: Anadolija

Nataša Kostić, pomoćnik ministra saobraćaja i veza Srpske, izjavila je da će na Konferenciji tokom dva dana biti prezentovano oko 20 radova, kao i da konferenciji prisustvuju gosti iz Srbije, Makedonije i Slovenije, kao i predstavnici međunarodnih i organizacija.

"Nadam se da će i ova konferencija biti uspješna, da ćemo moći da razmijenimo iskustva, da steknemo nova znanja i da ćemo ono što nam učesnici prezentuju moći, mi i naše jedinice lokalne samouprave, da primjenimo", rekla je ona.

Alan Ros, predstavnik Međunarodnog centra za bezbjednost puteva, rekao je da je Agencija za bezbjednost saobraćaja tokom proteklih osam godina uprkos nedostatku finansijskih sredstava uspjela da za 25 odsto smanji broj smrtno stradalih.

"Smatram da je ono što se ne cijeni dovoljno činjenica koliko vaša ekonomija, privreda gubi na godišnjem nivou zbog saobraćajnih nesreća, a više od 80 miliona evra se izgubi svake godine. Posebno sam zabrinut da je i ono malo finansiranja, koje je bilo na raspolaganju Agenciji, a radilo se jedan odsto po osnovu osiguranja, sada prestalo. Druge zemlje izdvajaju pet do deset odsto od premija koje se isplaćuju od osiguranja za žrtve saobraćajnih nesreća", rekao je on i dodao da se ulaganjem u bezbjednost saobraćaja dovodi do smanjenja isplata za žrtve saobraćajnih nezgoda.

Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskog savjeta za sbezbjednost transporta, rekao je da je Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske izuzetno aktivna na provođenju aktivnosti na sprečavanju smrtnih slučajeva i povreda na putevima.

"Pored činjenice da je neophodno sporovođenje zakona naophodne su i preventivne akcije. Sama organizacija ove konferencije stavlja naglasak na rad na prevenciji u oblasti bezbjeznosti saobraćaja. Mi, u Briselu, insistiramo na tome da bezbjednost saobraćaja na putevima ne može samo da se oslanja na najviši nivo rukovodilaca. Bezbjednost saobraćaja je podijeljena odgovornost vladinih institucija, lokalnih zajednica, grana industrije i korisnika puteva", rekao je Avenoso i dodao da su za spašavanje života, za bilo koji djelotvoran posao, potrebna sredstva.