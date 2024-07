Koliko života je odnio korona virus u Srpskoj u prvih šest mjeseci?

BANJALUKA - U prvih šest mjeseci 2024. godine prijavljeno je osam osoba preminulih usljed kovida 19 i uglavnom se radi o pojedinačnim slučajevima, potvrdili su za "Nezavisne novine" iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

"Uglavnom su to pojedinačni slučajevi, a u Derventi i Doboju su prijavljena po dva smrtna ishoda usljed kovida 19 u navedenom periodu", istakla je doktorica Irena Špegar Drobac, specijalista epidemiologije u Institutu za javno zdravstvo RS.

Prema njenim riječima, posmatrajući period od 13. maja do 2. juna, nije bilo prijavljenih pozitivnih slučajeva na virus korona.

"U periodu nakon toga, od 3. jula ove godine u Republici Srpskoj sporadično se prijavljuje po nekoliko slučajeva sedmično. Na primjer, tokom prethodne sedmice, od 15. do 21. jula, prijavljena su tri novooboljela. U pretposljednjoj sedmici praćenja, u periodu od 8. do 14. jula, prijavljeno je šest pozitivnih slučajeva, u od 1. do 7. jula bio je jedan slučaj", ističe Špegar Drobac i dodaje da je epidemiološka situacija za sada stabilna.

"Od početka pandemije, zaključno sa 21. julom ove godine, prijavljeno je 6.706 smrtnih ishoda u Republici Srpskoj", dodala je ona.

Iako strani mediji prenose da su u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji počele da se šire nove varijante kovida, pod nazivom NFLiRT i LB.1, doktorica Špegar Drobac ističe da u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i malim brojem uzoraka u ovom periodu, nije rađeno sekvenciranje, odnosno određivanje takozvanih varijanti trenutno cirkulišućeg kovida 19.

"Što se tiče vakcinacije protiv kovida 19, prvom dozom vakcine obuhvaćena je 332.909 osoba, drugom dozom 322.336 i trećom dozom 94.408 osoba, a najveći broj građana u Srpskoj primio je vakcinu sinofarm, dok su rjeđe primjenjivane vakcine moderna, sinovak i astrazeneka. Detaljnije informacije o ovom pitanju mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, gdje su dostupne preporuke za postupanje radi sprečavanja i suzbijanja zaraznog oboljenja kovid 19 nakon prestanka vanredne situacije na teritoriji Srpske", istakla je ona.

Dodala je da prestankom važenja propisa kojima je uređivan način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje oboljenja kovid 19 za vrijeme trajanja vanredne situacije, ne postoji više obaveza sprovođenja mjera karantina i izolacije.

"Kako virus SARS-CoV2 i dalje cirkuliše u populaciji osobe sa hroničnim oboljenjima i osobe starije životne dobi imaju povećan rizik za razvoj teže kliničke slike, Institut za javno zdravstvo pripremio je preporuke", istakla je Špegar Drobac i napomenula da bliski kontakti ne podliježu više obavezi mjere karantina.

"Bliskim kontaktima se preporučuje mjera nošenja maske u trajanju od deset dana od posljednjeg kontakta sa potvrđenim ili vjerovatnim slučajem, kao i izbjegavanje kontakta sa osobama koje su pod povećanim rizikom za razvoj težih oblika kovida 19. Mjera izolacije nakon prestanka vanredne situacije i prestanka važenja propisa donesenih u vezi sa vanrednom situacijom više nije obavezujuća. Kod osoba koje su vjerovatan ili potvrđen slučaj preporučuje se izolacija u trajanju od pet dana", kazala je ona i dodala da ukoliko ove osobe zbog prirode posla dolaze u kontakt sa osobama starije životne dobi, hroničnim bolesnicima, imunokompromitovanim osobama i trudnicama, preporučuje se nošenje FFP2 maske.

"Preporuka je da se maske nose do deset dana od pojave simptoma, odnosno od dana pozitivnog testa na SARS CoV-2. Pripremljene su i preporuke za mjere u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite", dodala je Špegar Drobac.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.