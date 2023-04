Kolo srpskih sestara "Carica Milica": Osmijeh i stisak ruke najveća nagrada

DERVENTA - Kolo srpskih sestara (KSS) "Carica Milica" iz Dervente okuplja oko 90 vrijednih žena koje pomažu ugroženim licima i porodicama, a angažovane su i na očuvanju srpske tradicije, kazala je u razgovoru za "Nezavisne novine" Đurđa Dodig Pijetlović, predsjednica KSS "Carica Milica".

Ističe da se većina članica i prije osnivanja poznavala privatno, a ideja o osnivanju ili, tačnije rečeno, obnavljanju rada KSS-a rodila se 2008. godine kroz razgovor sa duhovnicima Srpske pravoslavne crkve koji podržavaju njihov humanitarni rad.

"Iguman Simeon iz manastira Bišnja, kao i protojerej-stavrofor Radojica Ćetković, koji je starješina Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Derventi, znali su da postoji registrovano udruženje koje nije funkcionisalo. Oni su podržali naše napore da obnovimo rad KSS 'Carica Milica', a 2009. godine izabrale smo protu Radojicu za predsjednika Upravnog odbora našeg udruženja", kaže Dodig Pijetlovićeva.

Naša sagovornica dodaje su članice KSS-a različite životne dobi i da svaka od njih donosi autentičan pečat i kreativne ideje kroz razne ručne radove.

"Najstarija članica Sofija Nožica je u devetoj deceniji života, a isto tako imamo i počasne članice, djevojčice koje su maloljetne. Sve smo različitih zanimanja, obrazovanja, porijekla i životnog iskustva. Radimo u svim sferama grada Dervente, od prosvjete, zdravstva, Gradske uprave, socijalne zaštite. Neke su i uspješne privrednice, domaćice, a sve jednako važne i dio su našeg kola. Upravo ta raznolikost je naša snaga. Sve smo vjerujuće žene, a naša vodilja je učenje Isusa Hrista", ističe Dodig Pijetlovićeva i napominje da je misija svih članica dobročinstvo i širenje Hristovog učenja da "ljubimo bližnjeg svoga".

KSS "Carica Milica" je prije četiri godine obnovio tradiciju Svetosavskog bala, koji je posljednji put u Derventi održan 1941. godine.

"Dobrotvorni Svetosavski bal ima u tradicionalnom smislu veliki značaj. Svaki čovjek svojim djelima ostavlja trag koji ostaje zauvijek. Po njemu će nas pamtiti generacije koje dolaze, a Sveti Sava je najsvjetliji primjer naše istorije. Svake godine na balu nagradimo jednog od najboljih studenata iz Dervente sa 1.000 KM, a sva ostala sredstva iskoristimo da pomognemo porodicu koju predloži neka od naših članica, a prijedlog usvajamo zajedničkom odlukom", objašnjava Dodig Pijetlovićeva.

Pored Svetosavskog bala, naša sagovornica ističe i manifestaciju Vidovdansko veče na otvorenom, koja čuva sjećanje na Vidovdan, a svake godine prigodnim akcijama za Božić i Vaskrs na human način obezbijede da više od 100 ugroženih porodica dostojanstveno proslavi praznike.

"Topla riječ i susret su često značajniji od vrijednosti paketa koji odnesemo našim sugrađanima. Osmijeh i stisak ruke je sve što treba i nama i ljudima koje posjetimo i pomognemo. Trenutno smo mi ti koji možemo pomoći, sutra će, možda, pomoć trebati nama", rekla je Dodig Pijetlovićeva.

U susret najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu KSS "Carica Milica" organizuje akciju prikupljanja pomoći najugroženijim sugrađanima, a biće održani i humanitarni bazari.

"Potreba za paketima sa hranom i higijenskim proizvodima je velika, planirano je da postavimo korpe za prikupljanje pomoći u derventskim marketima 'Đurić MBB' i 'Hiper Kort', a sugrađani mogu prilog i donacije ostaviti i u Sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice svakim danom od osam do 18 časova. U pripremi su i tri dobrotvorna bazara, na kojima nudimo naše rukotvorine i ukrase. Pomoć dijelimo zadnju sedmicu pred Vaskrs. Na Veliku subotu priređujemo tradicionalnu radionicu ukrašavanja jaja ispred našeg gradskog hrama. To je dan kome se najviše raduju najmlađi sugrađani. To je dan osmijeha, sreće i učenja kroz igru", kaže Dodig Pijetlovićeva.

Ističe da bez pomoći sugrađana, Gradske uprave i derventskih privrednika njihov rad ne bi bilo moguće realizovati.

"Derventa je mala sredina, ali posebna i stradalna. Grad-heroj i upravo zato je toliko jaka i ima razumijevanja za tuđe patnje. Gradonačelnik Milorad Simić uvijek nas podrži kada se obratimo za pomoć. Odličnu saradnju imamo i sa drugim derventskim udruženjima i organizacijama. Najčešće nas podržavaju pojedinci, građani Dervente, kao i Dervenćani koji žive u inostranstvu", zaključila je naša sagovornica.

Svetosavski bal za Triviće

KSS "Carica Milica" iz Dervente je na ovogodišnjem Svetosavskom balu prikupljalo sredstva za porodicu Trivić, majku Branku i sina Igora.

Podsjećamo, o porodici Trivić smo već pisali u "Nezavisnim". Branka Trivić boluje od karcinoma limfnih čvorova i njena borba traje od 2017. godine, dok je sinu Igoru dijagnostikovano teško oboljenje Dišenova mišićna distrofija, tzv. nonsense mutacija. Lijek translarna jedini može usporiti simptome ove neizlječive bolesti, a ova porodica još čeka da Fond zdravstvenog osiguranja ovaj skupi lijek dječaku omogući u okviru Programa lijekova.

Naša sagovornica kaže da vjeruje u zdravstveni sistem Republike Srpske i Republiku Srpsku.

"Znamo da će se rješenje pronaći. Pitanje je dana i molimo se za Igora", rekla je Dodig Pijetlovićeva.