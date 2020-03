Kolovozi mokri, Snijeg u planinama, probleme stvara i jak vjetar

​BANJALUKA - Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po mokrim i klizavim kolovozima, snijega ima na dionicama u planinskim predjelima, dok su jaki udari vjetra na području Livna, Kupresa i Bosanskog Grahova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Magla jutros smanjuje vidljivost na dionici autoputa Visoko-Zenica.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi privremena signalizacija reguliše saobraćaj, čije je poštivanje obavezno.

Na dionici magistralnog puta Banjaluka dva-Srpske Toplice izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje mosta preko rijeke Vrbas. Radovi će trajati do 12. decembra.

Jednom trakom vozila saobraćaju na regionalnim putnim pravcima Crna Rijeka-Bjelajci i Priboj-Lopare preko mosta na Labuđanskoj rijeci u Priboju, koji je oštećen.

Zbog izgradnje međudržavnog mosta na rijeci Savi izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška, u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala, pa se vozačima savjetuje da budu oprezni i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Oprezna vožnja zbog radova savjetuje se na magistralnim putnim pravcima Brčko-Bijeljina, dionica Brčko-Donja Bukovica, Rudanka-Doboj i Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo, te na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika i Ukrina-Gornja Vijaka, te na putu Šekovići-Caparde, kao i na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica u mjestu Strike i na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

U FBiH na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, saobraća se dvosmjerno u periodu od 5.00 do 21.00, od 21.00 čas do pola časa poslije ponoći vozila se propuštaju naizmjenično, dok je pola časa poslije ponoći do 5.00 časova obustavljen saobraćaj kroz tunel.

Za vrijeme obustave vozila do sedam i po tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog radova se sporije saobraća magistralnim putevima Jajce-Crna Rijeka na lokalitetu Ugarak i Jablanica-Mostar u mjestu Potoci.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta. Zbog radova obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Deleuša-Vraćenovići, a vozila se preusmjeravaju na druge granične prelaze. I dalje je iz bezbjednosnih razloga obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.