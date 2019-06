Kolovozi mokri i klizavi

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros u većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po mokrim i klizavim kolovozima, ali bez zastoja i posebnih ograničenja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Iz AMS-a upozoravaju vozače da je zbog vremenskih prilika povećana mogućnost odrona kamenja i zemlje na kolovoz na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Dodatnu opasnost u vožnji predstavljaju oštećenja na kolovozu koja su ispunjena vodom, zbog čega su slabije uočljiva.

Na svim dionicama vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putu.

U Rogatici će večeras od 18.30 do 20.30 časova zbog proslave maturske večeri biti obustavljen saobraćaj na magistralmom koji prolazi Ulicom Srpske sloge.

Na području Broda će sutra od 7.30 do 9.30 časova zbog maratona i biciklijade "Dani Vučijačke brigade Lipa 2019." privremeno biti obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, od raskrsnice Trga Patrijarha Pavla i ulice Kralja Petra Prvog do mjesta Klakar Donji.

Na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog isključivanja i uključivanja mehanizcije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka do kraja godine dolaziće do izmjene u režimu odvijanja vožnje. Saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Režim vožnje izmijenjen je i na autoputevima Gradiška-Banjaluka zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Nova Topola" i "Aleksandrovac". Planirano je da radovi traju do 30. juna.

Saobraćaj je izmijenjen na magistralnom putu Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo zbog izgradnje male hidrocentrale Krupac na rijeci Željeznici.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na magistralnom putu Bileća-Podosoje zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, na putevima na području opštine Modriča, na magistralnom putu od Banjaluke prema Čelincu i Kotor Varošu, te regionalnim putnim pravcima Derviši-Klašnice i Obudovac-Lončari gdje je u toku izgradnja pješačkih staza.

Zbog odrona saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično, na dionici regionalnog puta Podgradci-Mrakovica na lokalitetu Vučjak i na regionalnom putu Caparde-Šekovići, u mjestu Željeznik, dok je na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad klizište potpuno obustavilo saobraćaj.

U Trnu je zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe zabranjen za teretna vozila, dok ostala vozila saobraćaju jednom kolovoznom trakom.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj je izmijenjen na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, dok su klizišta usporila saobračaj na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare-Čelić.

Na području Banjaluka danas će od 18.00 do 23.30 časova zbog koncerta u okvir "Ćevap festa" biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana.

Zbog izgradnje istočnog tranzita obustavljen je saobraćaj u Krfskoj ulici, na dijelu od Ulice Cara Lazara do Ulice Patrijarha Arsenija Čarnojevića.

Izmjene i obustave saobraćaja aktuelne su i u drugim ulicama gdje su u toku radovi.

U FBiH i dalje su aktuelni radovi u tunelu Vranduk dva na magistralnom putu Zenica-Nemila, gdje se saobraća jednom trakom, naizmjenično.

Izmjene saobraća zbog radova aktuelne su i na putnim pravcima Olovo-Kladanj-Vlasenica, Srebrenik-Orašje, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Mostar-Čitluk, Tarčin-Konjic, Cazin-Srbljani-Bosanska Krupa, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i na području Jajca i Mostara.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja. I dalje je zbog bezbjednosnih razloga na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila i autobuse preko graničnog prelaza Brčko-Gunja, između BiH i Hrvatske.

AMS podsjeća vozače da o stanju u saobraćaju na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj mogu da se informišu internet stanice ili mobilne android aplikacije Saveza.