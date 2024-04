Kolovozi mokri ili vlažni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća po mokrim ili vlažnim kolovozima, a ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog biciklističke trke "Beograd-Banjaluka" dolaziće do povremenih obustava saobraćaja od 11.45 do 15.00 časova na magistralnom putu Rudanka-Doboj jedan, Auto-putu "9. januar" na dionici Јohovac-Prnjavor-Јakupovci, te na dionicama magistralnih puteva Klašnice-Šargovac i Šargovac-Banjaluka tri.

Na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice jedan izmijenjen je režim saobraćaja zbog rehabilitacije puta.

Na dijelu magistralnog puta Podromanija-Donja Ljubogošta, na lokalitetu Han Derventa u opštini Pale, zbog minerskih radova dolaziće do povremene obustave saobraćaja od pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina saobraća se usporeno jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 30 tona.

Saobraćaj je, zbog radova, izmijenjen na magistralnom putu Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ i na magistralnom putnom pravcu Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraća se usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Zbog bušačko-minerskih radova saobraćaj će privremeno biti obustavljen na magistralnom putu Sarajevo - Foča, dionica Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice od 7.00 do 16.00 časova i to dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja - Gradiška.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraća se usporeno.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila nosivosti veće od 16 tona.

U Federaciji BiH na magistralnim putevima Ključ-Sanski Most /na ulazu u Sanski Most/ i Stolac-Neum /na ulazu u Neum/, zbog radova, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznice.

U toku je sanacija klizišta na dionici magistralnog puta Tarčin-Konjic, u dužini od oko 100 metara, zbog čega je saobraćaj regulisan semaforima-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su u toku i na magistralnim putevima Pelagićevo-Srebrenik /tunel Ormanica/, Kladanj- Vlasenica /Gojsalići/, Јelah-Doboj /Karuše/, Travnik-Donji Vakuf /Komar/, Јablanica-Potoci /u Donjoj Јablanici/, Čevljanovići-Nišići i u Sarajevu na tranzitu od Bistrika prema Vracama. Na mjestima radova saobraća se usporeno.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Na prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona. Teretna vozila iznad pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak.

