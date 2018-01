Kolovozi mokri, moguća poledica u višim predjelima

BANJALUKA - U Republici Srpskoj vozi se po mokrim kolovozima, dok u sjenovitim stranama viših planinskih predjela i preko prevoja ima poledice.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju vozače da su na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali odroni zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog snijega koji je padao tokom noći na području Federacije BiH, saobraćaj se odvija usporeno na putnim pravcima Livno-Bosansko Grahovo, Livno-Šujica-Kupres, Tomislavgrad-Šujica i Glamoč-Mlinište. Na tim dionicama snijega na kolovozu ima od dva do pet centimetara.

Zbog izgradnji kružne raskrsnice u Prnjavoru izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor-Gornja Vijaka, a saobraćaj reguliše privremena signalizacija.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor zbog radova na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, u zoni ukršatanja sa magistralnim putem, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog sanacionih radova saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice u ulicama 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini. Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

Zbog aktiviranih klizišta jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionici magistralnog puta Banjaluka-Jajce, na lokalitetu Srpskih Toplica, te na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i na dionicama Ukrina-Gornja Vijaka i Bratunac-Drinjača.

U toku je izgradnja novog mosta preko rijeke Zovidolke, na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do. Saobraćaj se na tom putu odvija jednosmjerno, preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini i regulisan je privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila i dalje je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Lončari-granica Republike Srpske/Brčko dustrikta i granica granica Republike Srpske/Brčko dustrikta-Donja Bukovica, zbog čega je saobraćaj preusmjeren na obilazni put sa desne strane iz prvca Brčkog.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na autoputu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog pripremnih aktivnosti u vezi sa obilježavanjem Dana Republike, u vremenu od 8.00 do 19.00 časova u Banjaluci će doći do obustave saobraćaja u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Pošte do ulice Marije Bursać.

Na dionici magistralnog Resanovci-Drvar na području FBiH saobraća se jednom trakom naizmjenično zbog urušavanja potpornog zida.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 20 minuta.