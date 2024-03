Kolovozi pretežno suvi, povećana opasnost od odrona

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su pretežno suvi, a na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog minerskih radova, biće privremeno obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u istoimenom mjestu u periodu od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

U toku su radovi na rušenju tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Predviđeno je da radovi traju do kraja marta, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča.

Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona, mogu koristiti i pravac Sarajevo-Rogatica-Ustiprača-Goražde-Foča.

Zbog oštećenja mosta, na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom, saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija.

Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, saobraća se usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Saobraćaj se privremeno obustavlja na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u periodu od 7.00 i 16.00 časova u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Danas počinju radovi na dionici magistralnog puta Jablanica-Potoci, zbog čega će vozila saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

U toku su radovi na ulazu u Neum /Stolac-Neum/ zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu /Dubrovačka ulica/.

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima: Žepče-Zenica, Čevljanovići-Nišići, Grude-Vitina a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.