Kolovozi suvi, povoljni uslovi za vožnju

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća bez zastoja, kolovozi su pretežno suvi, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni zemlje i kamenja, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Iz AMS podsjećaju vozače da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 1. aprila.

Izmijenjen je režim saobraćaj na dionici Bijeljina dva - Ugljevička Obrijež zbog radova na dijelu magistralnog puta, na dionici Crna Rijeka - Ugar gdje su produženi radovi na sanaciji i farbanju tunela Ugar, kao i na dionici Ivanjska-Šargovac gdje je u toku sanacija magistralnog puta.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim saobraćaja u Trnu na silasku sa nadvožnjaka, a zbog izgradnje razvodne mreže vodovoda izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Čelinac - Kotor Varoš i Čelinac-Ukrina.

Na magistralnom putu na dionici Rudanka – Doboj jedan izmijenjen je režim saobraćaja radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka, uključujući most, do tunela Putnikovo brdo dva.

Na magistralnom putu Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na spoju tog i prilaznog puta prema petlji Rudanka na auto-putu.

Zbog izgradnje obilaznice i kružnog toka u Brestovčini izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola.

Saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, zbog aktiviranog klizišta odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini - Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, a u toku je sanacija klizišta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Banjaluka - Stari Majdan dva zbog radova.

Zbog rehabilitacije puta na dionici Šipovo - granica Srpska/FBiH postavljena je privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj, a na dionici Jezero-Šipovo izmijenjen je režim saobraćaja.

Prevoz vangabaritnog tereta kretaće se na putnim pravcima granica FBiH/Republika Srpska Stanić Rijeka - granica Srpska/FBiH Karuše do 4. aprila, granica FBiH/Srpska Stanić Rijeka - granični prelaz Brod do 6. aprila, Stanić Rijeka - auto-put - Banjaluka do 2. aprila i granični prelaz Šamac-Rudnik-Stanari do 1. aprila, pa iz AMS vozače mole da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Na snazi je zabrana za teretna vozila ukupne masa iznad 12,5 tona na dionici Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza, kao i za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na dionici Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn.

Na dionici Brod na Drini - granica BiH i Crne Gore u Šćepan Polju zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa premašuje 16 tona.

U Federaciji BiH zbog radova u tunelu Crnaja na putu Konjic-Jablanica tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom, dok se u noćnim časovima od 23.30 do 4.30 obustavlja.

Na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, a od 22.00 do 6.00 časova obustavlja se i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije se saobraća zbog radova i na putnim pravcima Živinice-Stupari kod kamenoloma, Grude-Ljubuški na izlazu iz Gruda, Stolac-Hutovo u mjestu Cerovica, Kalesija-Sapna, Priboj-Teočak i Lukavac-Banovići.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.