Kolovozi u BiH suvi, uslovi za vožnju povoljni

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća po pretežno suvim kolovozima, a u kotlinama i duž rijeka vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na svim dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog istražnih raskopa zemljišta, saobraćaj će se danas odvijati jednom kolovoznom trakom na regionalnom putu R-413 lokacija Stokanići-Kneževo od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene saobraćaja aktuelne su na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog sanacije klizišta, te zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Nova Topola" i "Aleksandrovac", kao i na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog isključivanja i uključivanja mehanizcije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka.

Saobraćaj je izmijenjen na magistralnom putu Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, zbog izgradnje male hidrocentrale Krupac na rijeci Željeznici. Saobraća se jednom saobraćajnom trakom, uz postavljene semafore.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Bileća-Podosoje zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, na putevima na području opštine Modriča, te na regionalnim putnim pravcima Derviši-Klašnice i Obudovac-Lončari gdje je u toku izgradnja pješačkih staza.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu "Klakari Donji 8, 13 i 14" u opštini Brod dolazi do privremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak i to radnim danima od 8.00 do 15.00 časova u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog klizišta je usporen saobraćaj na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, te na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare-Čelić.

U toku su radovi na izgradnji i provođenju privremenog sistema naplate putarine na auto-putu "9. Januar", Banja Luka-Doboj, na petlji Mahovljani, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, pa vozače upozoravamo da voze opreznije i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na regionalnom putu Bratunac 3-Drinjača od ponoći do 7.00 časova i od 16.00 do ponoći na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tone i autobuse klase M3, zbog sanacije klizišta.

Na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa premašuje 16 tona.

Na mostu preko rijeke Plive u Jajcu, na magistralnom putu M-5, zbog sanacije je na snazi obustava saobraćaja. Za vozila do sedam tona alternativni pravac je Jajce-Jezero, a za vozila veće nosivosti Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, zbog radova u tunelu Vranduk dva, saobraća se naizmjenično jednom trakom.

Sporije se saobraća i na ostalim dionicama gdje je u toku sanacija, naročito na magistralnim putevima Jošanica-Stup, Srebrenik-Orašje, Olovo-Kladanj-Vlasenica, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Bradina-Podorašac, Cazin-Srbljani-Bosanska Krupa, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i magistralnom putu M-5 u Ključu i M-17 u Mostaru.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja. Iz bezbjednosnih razloga zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

AMS je 14. juna u rad pustio video-kamere na graničnom prelazu Kostajnica, čime je vozačima omogućeno da se putem internet stanice ili mobilne android aplikacije AMS-a Republike Srpske upoznaju o stanju saobraćaja na ovom graničnom prelazu.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH sada imaju mogućnost da provjere trenutno stanje saobraćaja na 11 graničnih prelaza - Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.

IZ AMS pozivaju vozače da prije polaska na putovanje van zemlje preko ovih prelaza provjere trenutno stanje saobraćaja i u slučaju gužvi odaberu drugi, najbliži granični prelaz.