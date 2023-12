Kome će pripasti crkveno brdo, investitoru ili manastiru?

DOBOJ - Kome će pripasti zadružno zemljište u Podnovlju, kod Doboja, investitoru ili tamošnjem manastiru, pitanje je oko kojeg su na nedavnom skupštinskom zasjedanju koplja ukrstili opozicioni PDP i prvi čovjek Doboja.

Naime, Olivera Nedić, odbornica PDP-a, izrazila je sumnju da bi zemljište koje je pripadalo Zemljoradničkoj zadruzi "Bosnakoop", među mještanima poznatije kao crkveno brdo, moglo dospjeti u privatne ruke, što bi, smatra, bio svojevrsni presedan.

"Nakon Drugog svjetskog rata i nacionalizacije to je bila zadruga, zemlja koja je pripadala zadruzi i sada odjedanput se javlja interes opet krupnog kapitala. Mi imamo neka saznanja i spoznaje da bi tu zemlju trebalo da kupi 'Hifa' sa najboljom ponudom. Zar postoji cijena za koju treba prodati takvu zemlju u srcu Vučjaka, gdje ljudi negoduju, gdje se pitaju kako je to uopšte moguće i gdje ne osjećaju nikakvu zaštitu", kaže Nedićeva.

Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, poručio joj je da obmanjuje javnost.

"Evo, ja ću vam sada reći da će crkveno brdo biti manastirsko brdo. Jeste li vi protiv da manastir kupi zemlju na srpskom Vučjaku? Slobodno glasajte protiv ove odluke. Ne vidim šta je sporno. Prošli put kada je bila odluka ovdje isto ste tako rekli 'Hifa'. Daj bože da 'Hifa' hoće da kupi šta god hoće u gradu Doboju, ima pravo da kupi i ja sam siguran da će to podržati ova skupštinska većina. Čovjek je možda jedan od najjačih privrednika u BiH. Hoćemo li se dijeliti? Ja neću. Ovdje svi imaju jednaka prava. I Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi. Ja ih neću dijeliti. Nema potrebe za tim... Obmanjujete narod Vučijaka, obmanjujete ljude koji žive dolje svojim nekim ličnim frustracijama", rekao je Jerinić.

Nedićeva pak smatra da je crkveno brdo imovina koju treba zaštititi.

"I ne prihvatam manipulaciju kako djelujem isključujuće i kako bih ja u vremenu kapitalizma zabranila nekim ljudima da kupuju parcele koje su vjekovno tu, jedna srpska zemlja. Da li je moguće da mi to isto napravimo u srcu Tešnja, da li bismo mi mogli tamo kupiti imovinu", pitala je PDP-ova odbornica.

Odgovor je dobila od gradonačelnika.

"Vi ako imate sredstva, odlično, sutra u Tešnju možete kupiti šta hoćete, vjerujte mi. Pa, kapital nema granice. Možete li vi zabraniti nekom da za svoj novac kupi nešto. Dajte mi način", naveo je Jerinić.

Nakon njegovog obraćanja na sjednici lokalnog parlamenta nešto je želio dodati i odbornik Sretko Đurković, koji je mandat osvojio kao član NDP-a, a sada je u redovima Ujedinjene Srpske, ali mu predsjednik Skupštine Srećko Rekanović (SNSD) to nije dozvolio uz konstataciju da nakon gradonačelnika ne može niko da govori.

"Nema logike, možda stoji to u nekom našem pravilniku o radu, ali poslije gradonačelnika, ako se ne može diskutovati, on može doći principijelno da se svaki put javi prvi i onda niko od nas ne može. Odmah tražim da se to ispravi", poručio je Đurković, koji je iskoristio priliku da to kaže tokom diskusije o drugoj tački dnevnog reda.

