Komercijalno testiranje na virus korona od sutra jeftinije i u FBiH

Komercijalno testiranje na virus korona od sutra će biti jeftinije i koštaće 140 KM.

Ministar zdravstva FBiH Vjekoslav Mandić zatražio je u četvrtak od Fonda zdravstvenog osiguranja da se revidiraju cijene PCR testova u komercijalne svrhe.

Takav zahtjev entitetskog ministra je danas i zvanično usvojen te se kreće u snižavanje cijena s obzirom na to da su testovi do sada koštali od 200 do 215 KM.

Republika Srpska snizila je cijene komercijalnih testova sa 200 na 150 KM.

Građani BiH mogu se testirati u nekoliko javnih i privatnih ustanova, ali za prelazak granice priznaje im se samo negativan PCR test iz neke od laboratorija koje su ovlaštene za ova testiranja.