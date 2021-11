Kompanija dm BiH proslavila 15 godina uspješnog poslovanja

SARAJEVO - Jubilarnu, 15. godinu poslovanja u Bosni i Hercegovini, u kompaniji dm drogerie markt obilježio je, između ostalog, rast od 13,71 odsto što znači ostvaren godišnji promet od blizu 227 miliona KM.

Poslovnu godinu (1.10.2020.-30.9.2021.) osim kontinuirano dobrih poslovnih rezultata, obilježile su i sadržajne jubilarne aktivnosti za kupce, poslovne partnere, zajednicu i zaposlenike, saopšteno je na godišnjoj konferenciji za medije ove kompanije, održanoj 11. novembra u Sarajevu.

"Kontinuiran poslovni rast tokom godina omogućio nam je ulaganja u svim segmentima poslovanja. Tako je u protekloj poslovnoj godini investirano 7,8 miliona KM u centralu, distribucijski centar te preuređenja postojećih i otvorenja novih dm prodavnica čija je mreža narasla na 80 u cijeloj BiH. Osim toga ulagali smo i u proslavu jubileja, širenje asortimana, edukacije i zdravlje zaposlenika. Djelovali smo u pravcu unapređenja kvaliteta života cjelokupne zajednice u kojoj poslujemo kroz društveno odgovorne kampanje", istakao je Damir Šlosel, direktor dm-a BiH.

Na osnovu dobrih poslovnih rezultata dm je i ove godine dobitnik priznanja "100 najvećih" kao prvoplasirani po ostvarenom prihodu u djelatnosti "Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama". Uspješno poslovanje kompanija dm zahvaljuje i svojoj filozofiji, gdje važnu ulogu ima održivost koja prožima sve sfere poslovanja od ekonomske, ekološke, društvene do kulturološke.

Proslava jubileja 15. godina poslovanja u BiH

Držeći se poslovnog načela - čovjek na prvom mjestu - u proteklih 15 godina dm se pozicionirao kao vodeća kompanija u kategoriji drogerija u BiH koja kupcima nudi više od 15.500 proizvoda.

Proslavljajući ovaj važan jubilej kupcima je, kroz različite aktivnosti realizovane samostalno i u saradnji sa partnerima, podijeljeno 82.000 jubilarnih poklona, ukupne vrijednosti blizu 300.000 KM.

"Prva realizovana društveno odgovorna kampanja bila je Giving Friday kada na dan koji je širom svijeta poznat kao Black Friday iznos od 5 odsto ukupnog dnevnog prometa dm izdvaja za podršku radu narodnih kuhinja. Prošle godine ovom donacijom osigurano je 8.150 obroka u 25 mjesta širom BiH", izjavila je Kristina Ćosić, voditeljica Logistike dm-a.

Organizacijom dm Ženske utrke umjesto centralnog eventa pozvane su trkačice iz cijele BiH da učestvuju kada i gdje žele. Od uplata kotizacija za učešće donirano je više od 17.000 KM sportskim udruženjima i klubovima za djecu i mlade - njih 13 - takođe u cijeloj BiH.

Drugu godinu zaredom, zajedno s lifestyle portalom Bonjour.ba sprovodi se FEEL GOOD kampanja u kojoj kupci kupovinom posebno dizajnirane majice učestvuju u donaciji dm-a za projekt razvoja i usavršavanja bh. poduzetnica #poduzetneZAJEDNO. Prošle godine u ovu svrhu prikupljeno je 10.000 KM.

"Kruna svih jubilarnih društveno odgovornih aktivnosti bila je kampanja {ZAJEDNO} za bolje sutra kroz koju je pružena podrška bh. proizvođačima. U društveno odgovorne kampanje podrške razvoju zajednice i unapređenju životnih uslova u protekloj poslovnoj godini uloženo je 416.300 KM", dodala je Kristina Ćosić.

Razvoj asortimana u korist domaćih proizvođača i održivih proizvoda

Upravo je društveno odgovorna kampanja {ZAJEDNO} za bolje sutra ponudu dm-a obogatila za dodatnih 15 bh. proizvođača i njihova 44 proizvoda. Uz mjesto na policama 80 dm prodavnica, odabrani domaći proizvođači dobili su i stručno savjetovanje te mentoring kada je u pitanju uvrštavanje proizvoda u trgovački lanac, kao i savjetovanje kod redizajna ambalaže i potpunu marketinšku podršku.

Ovom kampanjom, kao i redovnim proširenjem ponude domaćih proizvoda, u asortimanu dm-a je njihova zastupljenost porasla na 5 odsto. Osim ulaganja u proširenje asortimana proizvoda iz BiH, dm je radio i na proširenju asortimana održivih proizvoda. Ovdje su istaknuti proizvodi dm marki čija je ambalaža sada sa većim učešćem materijala pogodnog za reciklažu.

"To znači da u proizvodnji ambalaže koristimo materijale sa većim stepenom mogućnosti recikliranja, kod pojedinih ambalaža smo uspjeli redukovati udio plastike do 30 odsto, a kod pojedinih proizvoda plastika je zamijenjena kartonom. U razvoju održivih proizvoda ove godine smo išli korak dalje te smo uveli novu liniju proizvoda tj. submarku Pro Climate koja je klimatski i ekološki neutralna. To znači da se učinci na klimu i okolinu tokom proizvodnje, transporta i potrošnje održavaju što je moguće manjim, dok se neizbježni učinci poput proizvodnje CO₂, nadoknađuju, npr. kroz projekte pošumljavanja", pojasnila je Admira Isaković, voditelj Nabavke i Marketinga dm-a.

Partnersku podršku realizaciji kampanje pružio je Startup studio Fondacije Mozaik.

Proslava 15. jubileja unutar poslovne zajednice

Učestvovanje u ostvarenju zajedničkih ciljeva, znači i učestvovanje u benefitima ostvarenih postignuća. Stoga su svi dm zaposleni povodom 15. jubileja primili jubilarnu nagradu u iznosu plate, a shodno godinama provedenim u dm-u. Ukupan iznos nagrada iznosio je 400.000 KM.

Osim toga, ulaganja su se nastavila i u domenu edukacija, stručnog usavršavanja te unapređenja fizičkog i mentalnog zdravlja.

"Uz redovne sistematske i stomatološke preglede, važan nam je program osnaživanja i razvoja ličnih potencijala radnika, naročito u proteklih godinu dana kada je osim fizičkog, korona krizom ugroženo i mentalno zdravlje. Pored toga organizovali smo i edukacije o temi zdravlja uopšteno i zdravlja na radnom mjestu, dodatne aktivnosti za radnike koje pripremaju i realiziraju dm ambasadori zdravlja, besplatne fizikalne terapije te uložili u ergonomski namještaj. Sve ovo činimo s ciljem ublažavanja rizika profesionalnih oboljenja", naglasila je Alma Aščić - Efendić, voditelj Finansija, Kontrolinga i Kadrovske službe.

U saradnji s Udruženjem poslodavaca FBiH u prostorijama dm-a organizovana je vakcinacija protiv virusa Covid-19 za dm radnike i članove njihovih porodica.

Odnos prema radnicima kompaniji dm donio je još jedno priznanje "Najpoželjniji poslodavac". Prema mišljenju bh. javnosti iskazanom u istraživanju portala mojposao.ba objavljenom u januaru ove godine, dm je proglašen najpoželjnijim poslodavcem prema podacima istraživanja sprovedenog 2020. prije početka pandemije Covid-19, kao i prema istraživanju sprovedenom krajem iste godine.

Prema riječima direktora dm-a Damira Šlosela i u narednoj poslovnoj godini nastaviće se ulaganja u svim segmentima poslovanja. Planirano je više od 80 novih radnih mjesta, proširenje mreže poslovnica za još pet novih kao i proširenje distribucijskog centra koji ove godine slavi 10 godina postojanja. Posebna ulaganja najavljena su u domenu usluga i jačanja lojalnosti i veze s kupcima. Ukupno se radi o iznosu od 10,5 miliona KM.

Više informacija o dm drogerie markt d.o.o.

dm je na bosanskohercegovačkom tržištu prisutan od juna 2006. kada je otvorena prva dm prodavnica u sarajevskom naselju Dobrinja.

Za 15 godina dm se pozicionirao kao vodeća kompanija u kategoriji drogerija sa više od 890 radnika i 80 prodavnica u 43 grada te distribucijskim centrom u Sarajevu.

U poslovnoj godini 2020/21. dm je u Bosni i Hercegovini ostvario promet od blizu 227 miliona KM. Asortiman dm-a obuhvata više od 15.500 proizvoda etabliranih svjetskih i domaćih proizvođača, među kojima je 27 dm robnih marki kao što su Balea, alverde, Mivolis, trend IT UP, Denkmit, babylove, dmBio i druge. U cjelokupnom asortimanu posebno mjesto zauzimaju organska hrana, prirodna kozmetika i ekološki prihvatljivi proizvodi.