Konačno ljeto: U BiH sunčano i toplo

Danas se u BiH očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom dana postepen porast oblačnosti u Bosni može usloviti lokalne pljuskove.

Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 25 do 30, na jugu od 31 do 35 stepeni Celzijusa.

Temperature za veće gradove u BiH

Sarajevo 24 ºC

Banjaluka 23 ºC

Bijeljina 23ºC

Bihać 25ºC

Livno 22C

Mostar 32C

Zenica 24 ºC

Trebinje 27ºC

Bioprognoza

Uz povoljnije biometeorološke prilike, svježije jutro i ne suviše visoke temperature tokom dana, većina populacije biće boljeg raspoloženja. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Poslijepodnevni pljuskovi u unutrašnjosti i povremeno jača bura na jugu zemlje, mjestimično će kvariti ugođaj.