Konfederacija sindikata RS: Opšti kolektivni ugovor da se odnosi na sve radnike

BANJALUKA - Konfederacija sindikata RS nije stavila svoj potpis na tekst Opšteg kolektivnog ugovora, jer se njime umanjuju prava radnika i dijele radnici u RS, gdje jedni radnici uživaju prava iz njega a drugi ne, te traže dalje usaglašavanje ovog ugovora kako bi se on odnosio na sve radnike u RS.

Poručilo je ovo danas u Banjaluci rukovodstvo Konfederacije sindikata RS.

Oni smatraju da se u jednom aktivnijem dijalogu, uz veću angažovanost Vlade RS, mogu postići bolja rješenja.

"Poslije naše odluke o odbijanju potpisivanja Opšteg kolektivnog ugovora nastavili smo razgovore u resornom ministarstvu, a ovih dana ćemo da imamo i razgovore sa Unijom udruženja poslodavaca RS", poručuju sindikalci.

Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata RS, rekao je da nisu mogli da daju saglasnost na tekst Opšteg kolektivnog ugovora iz više razloga.

"Jedan od osnovih razloga jeste taj što smo mi tražili da se Opšti kolektivni ugovor mora odnositi na sve zaposlene u RS. Ovakvom definicijom Opšteg kolektivnog ugovora iz njega su izdvojeni radnici koji primaju plate u skladu sa Zakonima o platama kao svi oni radnici koji rade kod poslodavaca koji nisu članovi Unije udruženja poslodavaca", rekao je Tepavčević.

On ističe da je njihov kategoričan stav bio da se Opšti kolektivni ugovor mora odnositi na sve zaposlene u RS.

Tepavčević kaze da je druga stvar zbog koje su odbili tekst Opšteg kolektivnog ugovora uvećanje po osnovu minulog staža, gdje je potpuno izbačeno iz kolektivnog ugovora njihov jasan zahtjev od kojeg neće odustati, a to je da uvećanje mora iznositi najmanje 0,4 odsto po godini navršenog staža.

"Treća stavka zbog koje smo odustali je stvaka po pitanju regresa gdje je definicija regresa nepotpuna i na ovakav način iznosi 450 KM dolaze u pitanje odluke i odredbe mnogih brojnih kolektivnih ugovora, posebnih i pojedinačnih koje su sada na snazi u pojedinim oblastima", kaže Tepavčević koji naglašava da je njihov zahtjev bio da iznos regresa mora da bude najmanja prosječna plata u RS.

On dodaje da imaju još niz primjedbi na članove Opšteg kolektivnog ugovora, posebno na onaj koji se bavi drugim primanjima radnika, odnosno u kojim slučajevima radnik ima pravo na pomoć od poslodavca gdje su mu data i manja prava nego što je to zagarantovano zakonom o radu

Božo Marić, potpredsjednik Konfederacije sindikata RS, kaže da se Opšti kolektivni ugovor ovim neće primjenjivati na otprilike 75.000 ljudi, a da su to zaposleni koji platu primaju iz budzeta RS.

"Mi smo tražili od resornog ministarstva tokom pregovora da Vlada RS istovremeno pokrene inicijativu koju je Konfederacija pokrenula prije šest mjeseci a to je izmjena zakona o platama i usklađivanje sa zakonom o radu", rekao je Marić.

On ističe da bi se Opšti kolektivni ugovor trebao primjenjivati na sve zaposlene u RS, te dodao da se on ne može zvati Opšti kolektivi ugovor ako se neće primjenjivati na sve radnike, te zašto Vlada RS učestvuje u pregovorima, ako se to neće primjenjivati na radnike kojima je Vlada RS poslodavac.

"Ljudi stalno misle da radnici u javnoj upravi imaju platu, da imaju topli obrok, da imaju regres, to nije tačno. Već od 2007. godine je sve upakovano u primanje", rekao je Marić.