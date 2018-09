Konferencija u organizaciji OEBS-a: Odgovorno izvještavati o terorizmu

SARAJEVO – Profesionalno i odgovorno medijsko izvještavanje jedan je od ključnih preduslova za prevenciju terorizma i deradikalizaciju s jedne strane, ali i za pravilno informisanje javnosti o terorističkim aktima kada se oni dese, zaključak je konferencije "Mediji i Terorizam" u orgnanizaciji Misije za evropsku bezbjednost i saradnju u hotelu Termag na Jahorini.

Kako bi mediji odgovorno i u skladu s činjenicama izvještavali o ovim temama, neophodna je konstantna medijska edukacija, prvo da sami nauče bolje odakle terorizam dolaze i kakvi su ciljevi terorista, a zatim i da ne podlegnu histeriji koja samo pomaže narativ koji propagiraju teroristi, kao i da ne izazivaju dalje etničke i nacionalne tenzije u BiH u kojoj takve tenzije postoje još od ratnih vremena.

Istaknuta je i potreba edukacije same javnosti, odnosno osposobljavanje konzumenata medijskih sadržaja da raspoznaju šta je propaganda i širenje lažnih vijesti, ali i šta su kredibilni informativni sadržaji.

Brus Berton, šef Misije OEBS-a u BiH, je rekao da postoje zamke koje novinari i urednici treba da izbjegnu kada se radi o izvještavanju o terorizmu, odnosno da ne budu nesvjesno iskorišteni za promociju ideja koje propagiraju teroristi.

"Digitalna era i društvene mreže doveli su do još veće potrebe da medijsko izvještavanje bude profesionalno i odgovorno kada se radi o temi terorizma i nasilnog ekstremizma", rekao je Berton i dodao da kada lideri koriste lošu retoriku koju ponekad nažalost preuzmu mediji, to može dovesti do toga da neko posegne za terorizmom.

Teri Džud, britanska novinarka i konsultant za borbu protiv nasilnog ekstemizma, kaže da mediji moraju posebno obratiti pažnju da li svojim izvještavanjem pospješuju marginalizaciju pojedinaca koji onda postaju ranjivi za moguće vrbovanje od strane terorističkih grupa.

Vlado Azinović, ekspert za pitanje borbe protiv terorizma, rekao je da terorizam ozbiljno ugroža sigurnosti i borba protiv njega ne može biti posao samo medija ili samo policije, bezbjednosnih zajednica, vjerskih ili nevladinih organizacija

Govora je, između ostalog, bilo i o napadu na Vladimira Kovačevića, novinara BN TV i da li se ovakvi napadi na novinare i u kojim uslovima mogu karakterisati terorističkim činom. Ejdn Vajt, direktor Mreže za etičko novinarstvo, kaže da treba biti oprezan kada se radi o napadima na novinare da ih se okvalifikuje kao teroristički čin, mada, kako kaže, uvijek kada napadač želi izazvati strah javnosti može biti govora o terorističkim namjerama.

"U ovom konkretnom slučaju, raduje to što su se novinari solidarisali sa kolegom i izašli na protest zahtjevajući da počinioci budu otkriveni i kažnjeni", rekao je on.*