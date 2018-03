Konkurs za posao u Sarajevu trajao - minut

SARAJEVO - Oni koji su hteli da se prijave na javni poziv za sufinansiranje samozapošljavanja u Federaciji BiH zakasnili su.

I to samo ako su dugme pritisnuli minut nakon otvaranja javnog poziva.

Federalni zavod za zapošljavanje Bosne i Hercegovine ovih je dana jako razljutio tamošnje nezaposlene i poslodavce. I to javnim pozivom za Program sufinansiranje samozapošljavanja u 2018. Problem nije bio u samom javnom pozivu nego u dužini njegovog trajanja. Naime, javni poziv Zavod je otvorio u sredu u 8 sati ujutro, a zatvorio svega minut nakon toga. Dakle, svi oni koji su htjeli da se prijave nakon tog minuta to nisu mogli i to uz obrazloženje da više nema novca.



Isto objašnjenje imali su i u samom Federalnom zavodu u kojem su rekli da je problem u velikom interesu i ograničenosti sredstava.



Cilj im je zapošljavanje najmanje 11.000 osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH. Zavod kroz njih sufinansira prvo radno iskustvo, zapošljavanje žena i mogućnost produženog sufinansiranja i zapošljavanja, piše Klix.ba.



Inače, slična situacija s istim tenderom dogodila se i prošle godine. Samo je tada tender trajao nešto duže – čak osam minuta. (klix.ba)