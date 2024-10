Kontrolisali salone, ali nisu prekidali svadbe: Inspektori ispisali 60.000 KM kazni

BANJALUKA - Formiranje i isticanje cjenovnika, izdavanje računa, posjedovanje i vođenje propisanih evidencija i dokumentacije, legalnost pružanja pratećih usluga od strane fotografa, snimatelja i drugo, samo su neke od nepravilnosti koje su u proteklom periodu ispisale kazne od skoro 60.000 KM.

U 29 slučajeva, od 45 kontrola, utvrđene su greške.

Iako su izmjene Zakona o ugostiteljstvu stupile na snagu početkom ove godine i prvi put je posebno definisano pružanje usluga u ugostiteljskim objektima - salonima za posebne prilike, iz Inspektorata Republike Srpske za "Nezavisne novine" ističu da procenat neurednih kontrola jasno govori da je ovo pitanje potrebno još preciznije definisati, kao i same alate koji su inspektorima neophodni za efikasno vršenje nadzora.

"Svadbeni saloni kao ugostiteljski objekti koji ne rade na dnevnom nivou do sada nisu bili posebno definisani zakonom, što je dalje otvaralo niz pitanja u vezi sa obavezama ovih ugostitelja. Rad ugostiteljskih objekata koji se koriste za posebne prilike, svadbenih salona, definitivno je pitanje koje se moralo dodatno regulisati zakonom, jer je koncept njihovog rada značajno drugačiji u odnosu na sve ostale ugostiteljske objekte", istakli su iz Inspektorata objašnjavajući da je riječ o objektima koji ne rade na dnevnom nivou i s tim u vezi i nemaju stalo zaposleno osoblje.

Iz ove ustanove navode da fizička lica koja organizuju proslave u skladu sa svojim željama i potrebama ugovaraju i različite ponude hrane i pića, koje moraju biti adekvatno evidentirane u poslovnim knjigama subjekta u pogledu dokaza o porijeklu robe.

"Tu je i pitanju način radnog angažovanja osoblja, konobara, kuvara i drugih, izdavanja računa za izvršenu uslugu, plaćanja poreza, što i nije naša nadležnost, ali je neizostavni dio ove priče", istakli su iz Inspektorata Srpske dodajući da svojim kontrolama inspektori ne prekidaju veselje mladencima, a ni gosti ne znaju da je kontrola u toku, jer je odgovorno lice u kontroli vlasnik salona i komunikacija Inspektorata RS se odvija prema njemu.

Da postoje određene poteškoće prilikom implementacije zakona, kao i potreba da se donesu nova pravila, smatra i Goran Kurtinović, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeca", koji u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da su održali nekoliko sastanaka sa nadležnim ministarstvom i Inspektoratom u vezi s tim pitanjem.

"Svadbeni saloni sada rade po Zakonu o ugostiteljstvu i trebalo bi da rade kao i svaki restoran. To je teško u svadbenim salonima. Sada je u prijedlogu da se pravi uredba o događajima gdje bi specifičnosti ušle u proceduru i pojednostavile se. Do tada je prelazno rješenje da se radi po ovom zakonu, koji je sada važeći, i objašnjeno je za šta nema tolerancije i za šta se izriču kazne momentalno. To je sa sanitarne strane da svi radnici moraju imati sanitarne knjižice, da roba koja se služi mora imati porijeklo i račune odakle dolazi i da se kroz fiskalne kase provede događaj", navodi Kurtinović dodajući da je velika odgovornost, odnosno da je teško da svadbeni saloni preuzmu odgovornost na sebe kada je u pitanju muzika, dekoracija ili fotograf u smislu utvrđivanja da li svi imaju sve potrebne dozvole. Kako navodi, s njima obično ne pregovaraju vlasnici salona, već mladenci.

"Mislim da idemo u rješavanje tih problema. Inspektorat se stavio maksimalno na raspolaganje ugostiteljima", rekao je Kurtinović za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, regulisanjem svadbi kroz uredbu o događajima bi se riješili trenutni problemi, a kako kaže Kurtinović, ugostitelji stoje na raspolaganju za pronalazak rješenja i otklanjanje svih nedoumica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.