Koracima za humanost do cilja: GO FAR Fondacija donira prvih 15.000 KM

Svi koji su koračali za humanost uz pomoć GO FAR aplikacije, stigli su do prvog cilja.

Zahvaljujući akciji koju je pokrenula GO FAR Fondacija nastala u okviru Infinity International Group, prvih 15.000 KM stići će do onih kojima je pomoć najpotrebnija.

U završnici Međunarodne sedmice djeteta, zahvaljujući sredstvima koje su uplatile članice grupacije, Fondacija će prvi prikupljeni novac donirati organizacijama koje brinu o djeci i javnim kuhinjama.

Tako će po tri hiljade maraka dobiti Mozaik prijateljstva, SOS Dječija sela BiH, Crveni krst Banja Luka, Dječiji dom "Rada Vranješević" i Nova generacija. I to je samo početak, poručuju iz Fondacije.

"Čestitamo svima koji su se uključili u akciju, jer smo zajedno došli do prvog praga i novca za humanitarne aktivnosti. Trenutno imamo više od hiljadu aktivnih korisnika aplikacije i srećni smo što se ta plemenita priča svakim danom sve više širi. Ponosni smo na sve koji su učestvovali, ali tu nije kraj, nastavljamo sa prikupljanjem sredstava i pozivamo sve kompanije da se uključe u doniranje", kaže Mirjana Tepšić, direktorica GO FAR Fondacije.

Besplatna aplikacija koja se može skinuti sa Gugla, svima daje mogućnost da šetnjom ili trčanjem učestvuju u prikupljanju sredstava, jer će kompanije "kupovati" svaki pređeni korak.

Tačnije, za svaki kilometar biće donirana po jedna marka, što znači da svi možemo biti humanitarci, napominju iz Fondacije.

Plan Fondacije je, i ubuduće, rad na tri fronta - kroz fondove za mlade talente, javne kuhinje i pomoć djeci.

Glavni cilj, smanjenje socijalno-ekonomskih različitosti stanovništva i što više humanosti.

Zajedno smo kad jedni drugima pomažemo i samo zajedno možemo stići dalje, poručuju iz Fondacije.