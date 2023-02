Kormorani okupirali obale Sane i njenih pritoka

SANSKI MOST - Na rijeci Sani i njenim pritokama u posljednje vrijeme prisutna su velika jata kormorana, koji izlovljavaju ribu u velikim količinama, a ribolovci su zbog njihovog prisustva u strahu za riblji fond. Prema riječima Ermina Grozdanića, predsjednika Društva sportskih ribolovaca "Devet rijeka" iz Sanskog Mosta, ovaj problem je prisutan već dužni niz godina, a ribolovci nemaju adekvatan odgovor na njega.

"I ranije smo upozoravali i ništa se nije promijenilo, već je stanje gore. Postoji više velikih jata na Sani, njihovo prisustvo je također veoma izraženo na Dabru i Sanici, a primjetno je da se broj kormorana neprestano povećava. Ribolovci ih pokušavaju preplašiti ili otjerati petardama ili na druge načine, ali oni se samo premjeste na drugu lokaciju", kaže Grozdanić. Prema njegovim riječima, kada se radi o Federaciji BiH, ove ptice se još uvijek nalaze na listi zaštićenih vrsta, te je lov na njih kažnjiv i nije dozvoljen. Dodaje kako takav slučaj nije u Republici Srpskoj, gdje kormoran više nije zaštićen, pa se tretira kao jedna od štetočina.

"To nama stvara problem, jer se jata premještaju na naše prostore i njihova brojnost se povećava. Nažalost, svi znamo kako je teško u Federaciji BiH mijenjati zakonske propise i teško je da će se nešto promijeniti kada je riječ o ovom problemu", smatra Grozdanić.

Ribolovci kažu kako se radi o izuzetno inteligentnim pticama koje su jako dobro organizovane, a nekoliko kormorana, kada primijete prisustvo većeg broja riba, odmah obavještava preostalo jato, koje se potom daje u akciju.

"Negativno je što izlovljavaju ribu, a u brojnim slučajevima ne jedu je cijelu, već samo dijelove, te je time ekonomska šteta po riblji fond veća", kaže Teufik Hasanić, sanski ribočuvar.

On navodi kako je ovo ribolovačko društvo nedavno obavilo značajno poribljavanje Sane i njenih pritoka ribljom mlađi, kao i odraslom ribom, te im je stalo da očuvaju brojnost ribljeg fonda, koji je u posljednje vrijeme u značajnoj mjeri devastiran.

Ribolovci kažu kako je za svakog pojedinačnog kormorana dnevno potrebna količina ribe od dva do četiri kilograma.

Kormorani na Sani u prosjeku borave oko šest mjeseci i to u periodu od oktobra do marta. Kormoran važi za vječitog neprijatelja ribolovaca, a naraste i do 95 centimetara i mase od 3,5 kilograma.

U potrazi za hranom može preći udaljenost od hiljadu kilometara, a lovi u vodi roneći za ribom i do dubine od 13 metara.

Zanimljivo je da ženke najčešće uzimaju veći broj manjih primjeraka, dok se mužjaci hrane krupnijom ribom.

U prirodi, osim čovjeka, nemaju prirodnih neprijatelja.

Zaštitari životinja, međutim, tvrde kako kormorani prilikom lova najčešće biraju bolesnu i manju ribu koja ekonomski nije vrijedna, te da time ne proizvode toliku štetu po riblji fond kako se to obično misli.