Korona će dovesti do većeg broja zavisnika

BANJALUKA - Svjetski, ali i domaći stručnjaci saglasni su da će krizna situacija prouzrokovana pandemijom virusa korona dovesti do porasta broja zavisnika od alkohola i narkotika.

Psiholog Aleksandar Milić je u razgovoru za "Nezavisne" rekao da se već sada može očekivati da osobe koje su sklone zavisnostima trenutnu kriznu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa korona iskoriste kao razlog da posegnu za opojnim sredstvima.

Istakao je da će poslije krize izazvane kovidom-19, kao i poslije svih traumatskih situacija, doći do povećanja broja ljudi sa narušenim mentalnim zdravljem, te samim tim i do većeg broja zavisnika.

"Osobe koje su emotivne krhke i nestabilne su uvijek sklone osjećati određene događaje kao stresne, ugrožavajuće. Sada s jedne strane imamo strah i neizvjesnost od obolijevanja, a s druge strane tu je i sputanost u kretanju. To sve ne ide u prilog čovjeku koji ne zna da se organizuje i u tom slučaju poseže za bilo kojim sredstvima, bilo da je to alkoholno piće ili opojne droge, jer mu to služi kao sredstvo za sediranje", objasnio je Milić.

Dodao je da takve osobe vrijeme kriza koriste kao dobro opravdanje da posegnu za opijatima jer, prema njegovim riječima, oni uvijek traže razlog za upotrebu ovih supstanci.

"Osnova terapijskog djelovanja kod tih ljudi je okupiranost različitim aktivnostima, a ove osobe su upravo u krizi jer sada nemaju strategije aktiviteta, posvećenosti sebi, posvećenosti vrijednostima koje ima", kazao je Milić.

Drago Vuković, sociolog i redovni profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, rekao je da je trenutna situacija u vezi s virusom korona veoma interesantna za analizu ponašanja ljudi jer se radi o potpuno novom društvenom ambijentu.

"Ljudi su sada zatvoreni u kuće sa svojim porodicama, a mnoge njihove potrebe i problemi su na iskušenju. Ovo stanje društva proizvodi test za ličnost, koliko smo mi jaki da se odupremo tome", rekao je Vuković.

Izrazio je strah da će ljudi čija je zavisnost nakon liječenja smanjena ili nestala - u ovom periodu ponovo posegnuti za opijatima.

"Siguran sam da će ljudi sada biti na mnogim iskušenjima, posebno osobe koje su odranije sklone zavisnostima. Oni koji su odranije zavisni će nakon ove krize biti novi problem za institucije koje se bave njihovim problemima", kazao je Vuković.

Istakao je da je zabrinjavajuće što se društvo nije baš pokazalo spremnim da se suoči i dobro suprotstavi trenutnoj krizi.

"Prema analizama, institucije se nisu baš dobro suprotstavile krizi uzrokovanoj virusom korona, jer se sada sve na brzinu radi: kupovine, nabavke i donacije. Siguran sam da će povećani problemi pojedinca koji je dio društva ponovo doći do izražaja nakon krize, a nisam siguran da imamo dovoljno dobre institucije da se kasnije njima bave", naveo je Vuković.

Dodao je da će, prema njegovim riječima, pored svih problema sa kojima će se društvo suočiti nakon pandemije virusa korona, ovo stanje proizvesti i nove probleme kod zavisnika, a samim tim i za društvo u cjelini.

Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravstvo RS, broj liječenih zavisnika RS, zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, je 540, a od toga je 48 žena.

"Najveći broj liječenih zavisnika, oko jedne trećine, nalazi se u starosnoj kategoriji od 35 do 39 godina. Najmlađa starosna kategorija je od 20 do 24 godine sa 16 registrovanih, a registrovana su četiri zavisnika starija od 60 godina", kazali su u Institutu.

Dodaju da je heroin primarno sredstvo zavisnosti u skoro tri četvrtine prijavljenih, te da se kod oko 60 odsto prijavljenih zavisnika sprovodi neka vrsta metadonske terapije.