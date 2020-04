Korona ispisala 2.621 kaznu u RS

BANJALUKA - Zbog nepoštovanja zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije i ograničenja kretanja zbog epidemije virusa korona, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su od 20. marta do 27. aprila evidentirali ukupno 2.621 prekršaj.

Ovi prekršaji pisani su po članu 22. Zakona o javnom redu i miru, a u vezi sa vanrednom situacijom.

"Ko ne postupi po naredbi ili rješenju državnog organa u vezi sa ograničenjem ili zabranom kretanja ili zadržavanja lica na određenim javnim mjestima ili područjima, ili ko se ne udalji iz grupe koju je ovlašćeni policijski službenik upozorio da se raziđe, biće kažnjen novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM" piše u članu 22. Zakona o javnom redu i miru.

Mirna Miljanović, načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a RS, kazala je za "Nezavisne" da je od 20. marta do 27. aprila evidentirano ukupno 28 krivičnih djela protiv zdravlja ljudi.

"Od ovog broja jedno je krivično djelo prenošenje zarazne bolesti i 27 krivičnih djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije", rekla je Miljanovićeva.

Prema njenim riječima, do sada su bila 353 prekršaja počinjena od strane lica sa navršenih 65 i više godina u periodu od nula do 24 časa.

"Najviše je prekršaja do sada bilo počinjenih od strane svih drugih lica od 20 do pet časova, u toku policijskog časa, i to njih 1.623", istakla je Miljanovićeva.

Dodala je da je 414 osoba do sada prekršilo mjeru zabrane u dane vikenda, odnosno zabranu kretanja van mjesta prebivališta.

"Prekršaja počinjenih zbog okupljanja u grupama većim od tri osobe na javnim mjestima širom Republike Srpske je bilo 143", pojasnila je Miljanovićeva.

Istakla je da su do sada bila 72 prekršaja počinjena od strane lica koja su prekršila mjeru samoizolacije.

"Broj lica koja su prekršila mjeru samoizolacije i policijski čas je 16", naglasila je Miljanovićeva.

Zaključak o zabrani kretanja se, između ostalog, ne odnosi na zdravstvene radnike koji su na zadatku, na lica kojima je neodložno potrebna pomoć, pripadnike MUP-a, lica kojima poslodavac izda potvrdu, kao i ona kojima MUP izda dozvolu.

Drago T., penzioner iz Banjaluke, rekao je da se pridržava svih mjera koje je donio Republički štab za vanredne situacije, ali da je najstarijima potrebno dodatnih dana za izlazak.

"Trenutno možemo izlaziti dva puta sedmično po tri sata, ali mislim da bi nam trebalo i u ovoj teškoj situaciji omogućiti da možemo više izlaziti i vjerujem da se većina penzionera slaže sa mnom", zaključio je on.