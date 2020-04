Korona nije uplašila dobrovoljne davaoce krvi

BANJALUKA, DOBOJ - Iz zavoda za transfuziju uvjeravaju da još imaju dovoljne količine dragocjene tečnosti, iako je broj akcija opao, a da se na muci poznaju junaci pokazuju ovih dana hrabri dobrovoljni davaoci koji dolaze da daruju krv, ali sa dodatno preduzetim mjerama i pooštrenim kriterijumima.

Tako su se Dobojlije koje se nisu uplašile epidemije virusa korona odazvale apelu da daruju krv, jer su zbog trenutne situacije otkazane sve organizovane akcije.

"Nema šta da me spriječi - maska, rukavice i to je to. Isto mi to dođe kao u trgovinu kad idem. Osjećam da treba da dam krv jer moju grupu baš traže, A negativna je potrebna pa sam došao. Već 35. put dajem krv i ne gledam vrijeme. Svaka tri mjeseca dolazim, i ja i supruga i starija kćerka", rekao je Đorđo Janković, kojeg smo sa suprugom Biljanom sreli u Doboju na izmještenoj lokaciji Zavoda za transfuzijsku medicinu RS.

Zalihe su dopunili i sveštenici dobojskog Arhijerejskog namjesništva, koji redovno daruju krv.

"Ja redovno dajem krv, mislim da mi je ovo 20. put i drago mi je što smo u ovim teškim vremenima to učinili", kazao je protojerej - stavrofor Mirko Jokić.

Iako privremeno boravi u Doboju, rukometaš Sloge Milutin Bogdanović nije imao dilemu s obzirom na to da je njegova krvna grupa deficitarna.

"Čuo sam za apel za krv pa sam rešio da pomognem", priča Bogdanović.

Krv su prethodnih dana darivali i pripadnici Policijske uprave Doboj te službenici Gradske uprave. I pripadnici Policijske uprave Trebinje daruju krv od 31. marta do 2. aprila, što je prva organizovana akcija darivanja krvi za potrebe trebinjske Službe za transfuziološku medicinu otkako su na snazi mjere zaštite protiv virusa korona.

Takođe, povodom 4. aprila, Dana Policije RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS organizovalo je akciju dobrovoljnog davanja krvi, za koju se prijavilo oko 400 pripadnika MUP-a RS.

Gordana Guzijan, direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu RS, rekla je da su u Zavodu u Banjaluci trenutne zalihe krvi zadovoljavajuće.

"Ipak, zbog trenutne situacije sa pandemijom kovid-19 znatno je smanjen odziv dobrovoljnih davalaca krvi, kao i u svim transfuziološkim ustanovama širom svijeta", rekla je Guzijanova.

Prema njenim riječima, od proglašenja epidemije izazvane virusom korona u Zavodu za transfuzijsku medicinu RS preduzete su sve potrebne mjere radi sprečavanja rizika od prenošenja virusa.

"Za dobrovoljne davaoce krvi su implementirani dodatni kriterijumi", istakla je ona, te dodala da se krv trenutno ne uzima od dobrovoljnih davalaca krvi koji su u posljednjih 28 dana putovali van RS, kao i ako su bili u kontaktu s osobama koje su zaražene ili se nalaze u samoizolaciji.

"Zahtjev da dobrovoljni davalac bude zdrav, da nije prehlađen ili ima povišenu temperaturu postojao je i prije ove situacije, mada sada posebno naglašavamo navedene kriterijume za dobrovoljno davanje krvi svim potencijalnim davaocima", navela je Guzijanova.

Prema njenim riječima, u svim prostorijama gdje se prikuplja krv se strogo poštuje udaljenost od jedan do dva metra između davalaca, akcije se organizuju u manjim grupama uz obaveznu dezinfekciju obuće, ruku davalaca i nošenje zaštitnih maski i rukavica.

Iz Službe za transfuziju u Bijeljini ističu da su oni prije novonastale situacije sa virusom korona imali dobre zalihe krvi, više od jednomjesečnih.

"Odziv davalaca je smanjen, ali je smanjena i potražnja za krvi zato što su sve hirurške i ginekološke intervencije otkazane do daljeg", kazala je Snežana Gegić, načelnica Službe za transfuzijsku medicinu.

Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH ističu da u ovom periodu kada je proglašeno stanja nesreće uzrokovano pojavom virusa korona na području KS imaju otežane mogućnosti prikupljanja dovoljne količine krvi.

"Mart je bio mjesec kada su u velikom broju naši studenti i punoljetni srednjoškolci darovali krv. U isto vrijeme redovne su bile akcije darivanja krvi u firmama u Sarajevu. Zbog obustavljene nastave i otkazanih akcija Zavod prikuplja krv zahvaljujući samoinicijativnom dolasku darivalaca, a značajan procenat je i na poziv iz Zavoda", kazala je Jasminka Kurilić, direktorica Zavoda.

Prema njenim riječima, svim darivaocima omogućen je prevoz do Zavoda.